Американские астрономы обнаружили похожую на Землю планету

Москва, 17 апреля. Американские астрономы заявили об открытии новой экзопланеты, которая больше других похожа на Землю. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Открытие совершила группа исследователей космоса во главе с Энтони Вандербургом. Ученые основывались на архивных данных, полученных с помощь телескопа «Кеплер», завершившего миссию в 2018 году. Новой планете было присвоено название Kepler-1649c. По словам астронавтов, она имеет такие же размеры и температуру поверхности, что и Земля.

Космическое тело расположено в 300 световых годах от Солнца в системе маломассивной звезды. Kepler-1649c всего в 1,06 раза крупнее нашей планеты. Она получает 74 процента солнечной энергии от своей звезды. Эти данные позволили ученым установить, что равновесная температура экзопланеты составляет 234 кельвина.

По их словам, год на данной экзопланете короче земного. Один оборот вокруг своей оси занимает у нее 19,5 земных суток. Ранее телескоп «Кеплер» уже натыкался на подобные планеты.

В 2015 году астронавты открыли на орбите звезды красного карлика К2-19 в созвездии Льва планету К2-18b. Этот объект стал первой планетой, которая находится в зоне обитаемости с водной атмосферой. Отмечается, что она также стала первой экзопланетой, на которой теоретически могла бы существовать жизнь, подобная земной.

Ранее сообщалось, что NASA планирует отправить человека на Марс в ближайшее десятилетие. В данный момент ученые агентства исследуют влияние космической радиации на человеческий организм, так как полет на Красную планету может оказаться очень длительным, передает «Ридус».