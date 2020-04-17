Сирия, 17 апреля. Ряд сирийцев были задержаны за нарушение комендантского часа в Хасаке. Неизвестные застрелили мужчину в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики арестовали нескольких беженцев в лагере в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на блокпост иракской армии на границе между провинциями Дияла и Салах эд-Дин; обвиняется в убийстве мирного жителя в городе Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: арестовали нескольких беженцев из лагеря к северу от Ракки по обвинению в организации терактов; задержали ряд сирийцев в Хасаке за нарушение комендантского часа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вылазка неизвестных произошла на контролируемой курдскими боевиками территории провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), в городе Дибан был застрелен мужчина по имени Ибрагим аль-Таннуз. Предполагается, что к убийству сирийца имеют отношение террористы «Исламского государства», действующие в составе подпольных групп. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент выясняется.

Между тем поступают сообщения о резком росте цен на продукты в населенном пункте Багуз-Фаукани, который находится в оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Это способствует ухудшению и без того тяжелой гуманитарной ситуации. Местные отмечают, что подконтрольная SDF самопровозглашенная администрация не предпринимает никаких мер для контроля над этим процессом.

Провинция Ракка

Вслед за арестами в лагере «Аль-Хол» в Хасаке курдские боевики приступили к рейдам и других пунктах временного размещения, располагающихся на подконтрольной им территории. Как передает информационный портал Step News Agency, сотрудники так называемой милиции «Асайиш» задержали нескольких беженцев из лагеря, который находится у деревни Таль Аль-Саман севернее административного центра провинции. Под стражу были взяты трое мужчин и одна женщина, прибывшие сюда из соседнего Дейр-эз-Зора. Причиной задержания была названа причастность к организации терактов в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). В настоящий момент о дальнейшей судьбе задержанных ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Поступила неподтвержденная информация о гибели человека с симптомом коронавируса. Так, Twitter-канал (HASAKH_NEWS) заявляет о том, что 65-летний мужчина, зараженный вирусом CODID-19, скончался в районе Салихия в административном центре провинции. Однако Минздрав Сирийской Арабской Республики (САР) эту информацию пока не подтвердил. Напомним, по официальным данным, в стране было зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, два из них с летальным исходом.

Тем временем курдские боевики продолжают следить за соблюдением комендантского часа в Хасаке. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jindiresnews1), за его нарушение несколько гражданских лиц были взяты под стражу в квартале Гувейран. Напомним, ранее поступали сообщения о том, что SDF используют нарушение карантина как предлог для ареста неугодных формированию граждан.

Ирак

Вылазка неизвестных произошла в районе административной границы между провинциями Дияла и Салах эд-Дин. По информации Twitter-канала (SALAHDDIN0), неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускным пунктам вооруженных сил Ирака в районе Аль-Матибиджи. Никакой информации о последствиях этого налета, как и о личности нападавших, пока не поступало. Предполагается, что налетчики принадлежали к числу террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

Как известно, власти страны объявили о полной зачистке территорий Ирака от ИГИЛ1 в конце 2017 года, однако некоторым джихадистам до сих пор удается скрываться в безлюдных областях страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.