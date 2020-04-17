Главные новости 17 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 17 апреля.

В МЧС подчеркивают, что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям. МЧС рекомендовало не носить маски на улице, высыпаться и есть белковую пищу.

Климатическая норма в ближайшие пять дней будет превышена на 12–16 градусов в Салехарде. Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в нескольких российских регионах.

Нейропсихолог рекомендовала пить настойки с женьшенем, какао и напитки из фруктов и ягод для улучшения работы мозга. Нейропсихолог назвала напитки для улучшения работы мозга.

Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из Украины, если МВФ не выделит очередной кредит. Бредихин объяснил, кто заменит Зеленского после его побега с Украины.

На 17 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 32 008. Коронавирус 17 апреля в РФ и мире: статистика, в США за сутки умерли 4,6 тысячи человек.

Так сенатор прокомментировал публикацию The Economist о том, что Китай якобы находится в выигрыше от пандемии. Пушков заявил, что коронавирус станет «спусковым крючком» перераспределения сил в политике.

Зеленскому придется срочно искать самолет, чтобы бежать из страны, если МВФ не выделит стране очередной кредит. Погребинский предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки МВФ с Украиной.

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала, как снимает пуанты. Волочкова показала подписчикам деформированные стопы.

Российский актер Станислав Садальский обвинил шоу «Секрет на миллион» в обмане. Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион».

Исполнительница говорит, что для того, чтобы освоиться в США, необходима приличная сумма денег. Экс-солистка «Тату» Катина рассказала, чем жизнь в США отличается от России.