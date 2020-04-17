Однокурсница Муцениеце рассказала о большой любви актрисы к алкоголю

Москва, 17 апреля. В студенческие годы актриса и жена Павла Прилучного Агата Муцениеце пила как лошадь, рассказала однокурсница звезды.

Во ВГИКе, где училась латвийская актриса, до сих пор рассказывают о вечеринках с участием Муцениеце. По словам однокурсницы, жена Прилучного — «большая любительница выпить». Девушка поражала своих однокурсников способность пить в огромных количествах и при этом не пьянеть.

«Мы поражались, что она пьет как лошадь и при этом не пьянеет. Мы все валяемся, а она танцует», — рассказала «Экспресс газете» однокурсница, выпускница мастерской Александра Михайлова.

Тогда как однокурсники Прилучного по ГИТИСу заверяют, что артист никогда алкашом не был. Более того, его никогда не видели с бокалом горячительного напитка, кроме как в кино. Мастер 32-летнего актера в ГИТИСе Сергей Голомазов даже не поверил, что его ученик мог выгнать супругу с детьми из дома.

«Прошло 10 лет, как Павел окончил ГИТИС. Лично мне сложно поверить в то, что он может обидеть женщину и выгнать детей. На курсе этого за ним не водилось. Во всяком случае я об этом не слышал. Даже ничего подобного никто за Пашей не замечал. Он занимался карьерой, именно карьерой, и весьма успешно», — сказал педагог и режиссер.

Актерская среда из-за скандала в семье Муцениеце и Прилучного разбилась на два лагеря. Одни говорят, что у 31-летней актрисы могут быть серьезные проблемы с алкоголем, ведь у ее отца была алкогольная зависимость. Другие не исключают, что у Прилучного, который безвылазно работает, мог быть нервный срыв. Некоторые представители актерской профессии поддерживают Агату, осуждая Прилучного, а кто-то оправдывает Павла.