Политическая цензура: Google блокирует российские СМИ. События дня. ФАН-ТВ

Google заблокировал аккаунты ФАН

Американская корпорация Google начала прямую атаку на российские СМИ. Сегодня ночью был заблокирован аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube. Десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства уничтожены. Google заявляет о неких мифических «нарушениях правил», не указывая конкретных причин, но редакция ФАН ответственно заявляет, что работала исключительно в рамках международного и российского законодательства. Все удаленные видео являлись документальными репортажами или трансляциями реальных событий, так что их удаление можно назвать только актом политической цензуры, не иначе.

«То, что Google сейчас наплевал на поправку к собственной же конституции и свобода слова для него прекратила существовать как ценность, показывает, что все свободы и права, которые гарантированы американской демократией только для тех, кто их поддерживает. Не дай бог, если оказались не такими, как они, вас будут уничтожать, убивать, и все права и свободы на вас распространяться не будут», — заявил корреспондентам ФАН Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ.

Ранее Google так же блокировал аккаунт НТВ с видео первого обращения Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, блокировал и удалял аккаунты RT, множество российских трансляций и архивов на сервисе Google.News. В Кремле оценили столь предвзятое отношение к российским СМИ: