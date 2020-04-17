Политическая цензура: Google блокирует российские СМИ. События дня. ФАН-ТВ

Google заблокировал аккаунты ФАН
Американская корпорация Google начала прямую атаку на российские СМИ. Сегодня ночью был заблокирован аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube. Десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства уничтожены. Google заявляет о неких мифических «нарушениях правил», не указывая конкретных причин, но редакция ФАН ответственно заявляет, что работала исключительно в рамках международного и российского законодательства. Все удаленные видео являлись документальными репортажами или трансляциями реальных событий, так что их удаление можно назвать только актом политической цензуры, не иначе.
«То, что Google сейчас наплевал на поправку к собственной же конституции и свобода слова для него прекратила существовать как ценность, показывает, что все свободы и права, которые гарантированы американской демократией только для тех, кто их поддерживает. Не дай бог, если оказались не такими, как они, вас будут уничтожать, убивать, и все права и свободы на вас распространяться не будут», — заявил корреспондентам ФАН Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ.
Ранее Google так же блокировал аккаунт НТВ с видео первого обращения Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, блокировал и удалял аккаунты RT, множество российских трансляций и архивов на сервисе Google.News. В Кремле оценили столь предвзятое отношение к российским СМИ:
«Чрезвычайно негативно. Считаем недопустимым, неприемлемым. Надеемся, что решение будет пересмотрено. Компания должна хранить свое реноме», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.
Работающих пенсионеров отправят на больничные
Трудоустроенные россияне старше 65 лет, то есть работающие пенсионеры, смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля. По информации Минтруда, им не придется предоставлять какие-либо дополнительные сведения, а электронные больничные будут оплачиваться за счет средств ФНС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования больничного листа. Как отметили в министерстве, такая процедура позволит не отвлекать средства работодателя даже на короткое время и, в то же время, беспрепятственно сохранить рабочее место за пожилым человеком. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100%-ом размере.
Потерявшие во время пандемии работу россияне получат пособие
Правительство установило размер максимальных выплат по безработице. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня подписал постановление, которое должно помочь россиянам, потерявшим работу из-за пандемии и сопутствующего кризиса. Для граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными с 1 марта и позднее, ежемесячное пособие в апреле-июне составит 12 130 рублей. Исключение составят только работники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины и другие провинности. Дополнительные меры предусмотрены для родителей с несовершеннолетними детьми, им на тех же условиях полагается еще по 3 000 рублей в месяц на каждого ребенка. В рамках нового постановления дополнительно потребуется более 33 миллиардов (33,36 млрд) рублей.
Что же касается пандемии, Владимир Путин сегодня вновь напомнил, что пик пока не пройден.
«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — сказал президент.