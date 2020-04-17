Оставшаяся одна с четырьмя детьми Самойлова впервые навестила Джигана в элитной клинике

Москва, 14 апреля. Рэпер Джиган, недавно отметившийся неадекватным поведением в социальных сетях, исчез из публичного пространства. Выяснилось, что исполнитель наблюдается в люксовой специализированной клинике «Вилла Плес».

Сообщается, что артист тратит до 100 тысяч рублей в день на свое содержание в клинике для элитных наркоманов.

Кроме того, появилась информация, что Джигана в клинике посещала оставшаяся одна Оксана Самойлова, которая недавно сбежала от рэпера с четырьмя детьми.

В начале текущего года звездная пара уехала в США, где у знаменитостей появился четвертый ребенок. Там же Джиган запомнился странными выходками в соцсетях, а потом пытался лечиться от наркозависимости. Однако по возвращению в Москву вместо режима самоизоляции закатил вечеринку с друзьями. В результате Самойлова покинула своего мужа, позже подав на развод.

Решение модели поддержала продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Наставник певца поставила несколько лайков под последними постами Самойловой в Instagram, передает «Газета.ру».

О том, что Джигану необходима реабилитация, заявляла телеведущая Дана Борисова, которая раньше сама страдала наркотической и алкогольной зависимостями. По ее словам, лечение должно длиться не менее шести месяцев, сообщает телеканал «360».