Триполи, 17 апреля. Второй турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии был сбит за эту неделю силами противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) к югу от населенного пункта Бени-Валид. Об этом сегодня сообщил телеканал 218NEWS в своем Twitter-аккаунте.

На опубликованной в социальной сети видеозаписи с подбитым турецким БПЛА среди обломков боевой машины отчетливо видны ракеты, которые беспилотник режима в Триполи не успел выпустить по цели. Стоит отметить, что жертвами атаки этого смертоносного дрона вполне могли стать мирные ливийские граждане.

В последние несколько месяцев активность ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, привезенных Турцией в Ливию контрабандными маршрутами, в небе над ливийской столицей и ее окрестностями серьезно возросла. Практически каждый день военнослужащие сил фельдмаршала Халифы Хафтара отражают атаки дронов террористов ПНС и турецких интервентов. Преимущественно БПЛА боевиков взлетают с территории бывшего аэропорта «Митига», где сейчас расположена военная база оккупантов и пункт управления беспилотниками.

Напомним, что на территории военного аэродрома «Митига» находится одноименная частная тюрьма, которой управляет международный террорист Абд аль-Рауф Карра. Его боевики из группировки RADA похитили и незаконно удерживают более десяти месяцев двоих сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. За все это время ни Файез Саррадж, ни его преступное окружение не выдвинули в адрес социологов никаких официальных обвинений.