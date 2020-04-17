Москалькова обратилась к Украине с просьбой принять помощь для Киево-Печерской лавры

Москва, 17 апреля. Уполномоченный правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой помочь в передаче лекарств и медицинских средств защиты от верующих России закрытой на карантин Киево-Печерской лавре, передает корреспондент Федерального агентства новостей по сообщению пресс-службы российского омбудсмена.

Православные верующие из России собрали гуманитарную помощь в канун праздника Пасхи, чтобы поддержать обитателей Киево-Печерской лавры, объясняет в письме Татьяна Москалькова.

«Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать содействие в пропуске данной гуманитарной помощи через государственную границу Украины», — обращается она к украинской коллеге и поздравляет всех православных верующих Украины с наступающим светлым праздником Пасхи.

Напомним, что Киево-Печерская лавра сейчас закрыта на карантин, все входы и выходы из нее охраняются сотрудниками украинской полиции и Национальной гвардии страны. По данным киевских властей, на территории монастыря зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом, в пятницу 17 апреля мэр Киева сообщил о еще семи заболевших.

Как сообщают СМИ, за последнюю неделю в Лавре скончались два священнослужителя. В УПЦ МП не подтверждают, что причиной их смерти стала именно коронавирусная инфекция. Также не комментируется информация о COVID-19 у митрополита Павла, который призывал нарушать карантин.