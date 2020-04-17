Утяшева и Воля попросили прощения у всего мира за режим самоизоляции

Москва, 17 апреля. Олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля в отличие от многих россиян получают огромное удовольствие от режима самоизоляции. По их словам, они не раз направляли запрос «в космос», чтобы замедлиться и остаться дома с детьми.

«Ребят, мы просим прощения у всего остального мира. Мы загадывали для себя», — пошутили они во время шоу «Люди говорят».

Помимо этого, Павел и Ляйсан заверили, что дети никак не мешают им работать удаленно и они наслаждаются каждой минутой общения с ними.

«Мы их рожали зачем? Чтобы развлекать? Чтобы нас развлекали!» — пояснила звездная чета.

Они также поделились двумя своими любимыми играми. Одна называется «мертвые змеи», когда «мама и папа ложатся и имитируют собой змей, а дети уходят из комнаты, чтобы не мешать змеям умирать».

Другая игра предполагает смену ролей. И дети (у пары их двое: София и Роберт) становятся родителями, а Воля и Уйтяшева превращаются в детей.

«Мы бегаем, а они нас пытаются уложить спать», — добавили герои ток-шоу.

Отметим, что режимом самоизоляции наслаждаются и другие звезды. Например, украинская певица Светлана Лобода. О радости совместного времяпрепровождения она не раз рассказывала в своем Instagram. У артистки пока две дочери, но в недавнем интервью она призналась, что хотела бы «нарожать еще деток».