Денис Кацыв: биография, карьерный рост, семья, увлечения, новости, фото

Денис Петрович Кацыв — крупный российский предприниматель, основатель и владелец нескольких транспортных и девелоперских компаний. Сын Петра Дмитриевича Кацыва.

Транспортник и девелопер: история успеха бизнесмена Дениса Кацыва

Денис Кацыв молод и амбициозен. Ему слегка за 40, но построенной им бизнес-империи могли бы позавидовать многие предприниматели «старой школы». В 2001 году 24-летний уроженец Химок и выпускник МАДИ начал собственное дело, основав компанию «Мостоблтранс-1». Через несколько лет его имя знала вся страна. Биография предпринимателя — череда крупных и успешных проектов: перевозчик нефтепродуктов «Мега-транс», лизинговая компания «Инавто» и многие другие.

К северу от Москвы

Город Химки расположен в ближайшем Подмосковье, до столицы рукой подать. Именно в Химки приехал работать инженером по безопасности транспортной колонны Петр Кацыв со своей женой Людмилой, с которой скрепил отношения в своем родном городке Славута Хмельницкой области. Именно в Московской области 29 апреля 1977 года у них родился сын Денис.

Умение хорошо считать было у будущего бизнесмена в крови. Любовь к точным наукам была отличительной чертой семьи: Петр Дмитриевич окончил Московский автодорожный институт, а Людмила Ейликовна преподавала физику. С такими родителями трудно не полюбить цифры и уравнения.

В школе Денис учился хорошо. Естественно, лучше всего давались точные науки. Примером для школьника был его отец, поэтому после получения аттестата о среднем образовании о выборе дальнейшего пути будущий бизнесмен долго не размышлял. Петр Дмитриевич начал транспортную династию, а сыну предстояло ее продолжить.

Своими силами

В 1994 году 17-летний парень подал документы в Московский автодорожный институт (МАДИ). К тому моменту его отец стал гендиректором компании «Мострансавто», занимавшейся пассажирскими перевозками в столичном регионе. Высокопоставленный родитель никак не влиял на поступление отпрыска в вуз. Денис рвался доказать, что способен сделать это благодаря собственным знаниям и стараниям, отец же хотел гордиться первой по-настоящему серьезной и самостоятельной победой сына на жизненном пути.

И у него получилось. Экзамены сдал без труда, набрал хорошие баллы и был зачислен студентом. Высокое положение отца накладывало на сына дополнительную ответственность: нужно было во что бы то ни стало не ударить в грязь лицом, не опозорить фамилию. В этом плане Денису Кацыву было гораздо труднее, чем его сокурсникам.

Лекции, рефераты, сессии, дипломная — пять лет пролетели как одно мгновенье. Это был 1999 год, Денису только исполнилось 22. Через пару лет он встанет во главе собственной компании.

Первый успех

Работа в условиях Крайнего Севера — испытание не для слабаков. На полуострове Ямал столбик термометра нередко падает до минус 50 градусов. При таких лютых морозах порой отказывает даже техника, не говоря уже о людях. Ошибок суровая северная природа не прощает, поэтому работу в таких условиях доверяют только лучшим, проверенным профессионалам. Такие кадры были у компании «Мособлтранс-1», которую Кацыв Денис основал в 2001 году.

Предприятие сразу хорошо себя зарекомендовало на рынке грузовых перевозок. Условия Крайнего Севера кардинально отличались от комфортного климата Центральной России, но специалисты «Мособлтранс-1» справились с поставленной задачей на отлично: 25 огромных самосвалов доставляли материалы, необходимые для прокладки дорог к новым нефтяным месторождениям.

А начинался «Мособлтранс-1» как небольшое предприятие. Это был первый проект Дениса Кацыва, его стартовый рывок в мир бизнеса. На первых порах в автопарке было около 50 легковушек «Волга» и несколько иномарок. За несколько лет из новичка рынка «Мособлтранс-1» превратился в крупного игрока с хорошей деловой репутацией, а главным заказчиком стало правительство Подмосковья. За свою деятельность компания Кацыва была удостоена званий и наград:

• лучший налогоплательщик — 2010;

• «Лидер автомобильного транспорта России»;

• транспортная премия «Золотая колесница».

Денис Кацыв стремительно пронесся по пути от зеленого новичка до акулы мира бизнеса. Он быстро учился, в том числе на своих ошибках, и смог построить компанию, которая способна выполнить любые задачи вне зависимости от обстоятельств. Вскоре предприятие вышло за пределы столичного региона, а затем перешло на международный уровень. «Мособлтранс-1» позволил предпринимателю накопить не только бесценный опыт бизнес-управления, но и капитал для других проектов. И они не заставили себя долго ждать. Пришла пора расширяться.

Пришел, увидел, заработал

Так же успешно Денис Петрович Кацыв действовал в сфере автомобильных нефтеперевозок. Основанная при его участии компания «Мега-транс» быстро вошла в список крупнейших предприятий отрасли. 150 грузовиков перевозили топливо таких гигантов отечественной «нефтянки», как «Лукойл», «Татнефть» и другие.

Особенно плодотворно сложилось сотрудничество с «Татнефтью»: «Мега-транс» перевозила более 90% нефтепродуктов компании. Для этих целей предприятие Кацыва закупило у шведской Scania 25 новых бензовозов. Перевозки осуществлялись по Центральной России — Московской, Смоленской, Владимирской, Костромской областям.

Плодотворно структуры Дениса Кацыва работали и с «Мострансавто». Компания «Инавто», 30% акций которой владеет предприниматель, поставляет в лизинг транспортные средства для пассажирского перевозчика. Еще одним активом бизнесмена является компания «Глобал Транс Логистик». Предприятие давно зарекомендовало себя на рынке качественными логистическими услугами по доступным ценам. Компания занимается:

• хранением и обработкой грузов;

• экспедиторской деятельностью;

• упаковкой груза;

• логистическим консалтингом.

На одной транспортной отрасли Кацыв не останавливается. Как и всякий грамотный бизнесмен, предприниматель старается диверсифицировать свои активы. В нашей стране хорошую доходность всегда давала недвижимость. Но по-настоящему качественных проектов было не так много. Если строить — то лучшее, решил для себя бизнесмен и взялся за возведение загородного коттеджного поселка в Подмосковье.

Имя для проекта выбрали теплое и уютное — «Варежки». Во многом оно отражало суть коттеджного поселка. Главное в комплексе — комфорт и удобство жителей. Основные преимущества поселка:

• просторные семейные резиденции;

• лес в двух шагах;

• собственный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Счастливые обладатели домов в «Варежках» получили все блага городской жизни, но при этом имеют возможность наслаждаться соседством с природой. Такой формат жилья — мечта любого человека.

Вообще, с жилыми проектами все достаточно просто: построил, продал — получил прибыль. С коммерческой недвижимостью все сложнее. Работа в этой сфере требует от девелопера постоянно держать руку на пульсе рынка, учитывать тенденции и экономическую ситуацию в целом.

Кацыв Денис трудностей не боялся, поэтому решил попробовать силы в арендном бизнесе. Вместе с партнерами он основал ООО «Технострой». В актив компании входит складской комплекс на Щелковском шоссе под Москвой, открытый в 2008 году. Площадь комплекса превышает 12 тысяч квадратных метров, а для хранения грузов предусмотрены многоуровневые стеллажи на более чем 28 тысяч европалет.

Складской комплекс оснащен современным оборудованием, функционирующим в онлайн-режиме, действует надежная система охраны, установлено видеонаблюдение. Специально для удобства арендаторов «Технострой» протянул к комплексу отдельную железнодорожную ветку. С таким набором сервиса складской комплекс стал одним из самых популярных в столичном регионе. Среди клиентов — «Газпромнефть — смазочные материалы», «Основа-телеком» и другие крупные и узнаваемые компании и бренды.

Нашлось в биографии Дениса Петровича место и для гостиничного бизнеса. В свое время ему принадлежала доля в отеле «Плаза спа Кисловодск». При участии Кацыва устаревший морально и физически комплекс был преобразован в четырехзвездочный отель на 275 номеров, отвечающий мировым стандартам. Гостям «Плаза спа Кисловодск» доступны более двух тысяч оздоровительных процедур. За это комплекс удостоился высоких оценок профессионального сообщества, в том числе был признан лучшим российским SPA-отелем в 2014 году.

Семья и увлечения Дениса Кацыва

Жизненной опорой для бизнесмена всегда была его семья. Родители предпринимателя — Петр Дмитриевич и Людмила Ейликовна — помогали сыну советом, поддерживали его во всех начинаниях. Отец предпринимателя в 2014 году получил должность вице-президента РЖД, это стало одной из последних должностей в его карьере.

Свою личную жизнь Кацыв Денис Петрович предпочитает не афишировать. На работе он публичный человек, но когда возвращается домой, то принадлежит только семье. Предприниматель женат, воспитывает сына.

Еще одним источником жизненных сил для бизнесмена является спорт. Предприниматель многие годы занимался пятиборьем — бегом, стрельбой, фехтованием, конной ездой, плаванием.

Хорошо известно, что спорт оказывает большое влияние на характер человека, развивает волевые качества, учит держать удар. Для успеха в бизнесе все это имеет решающее значение. Многим своим победам Кацыв Денис обязан спорту.

Интересный факт о Денисе Кацыве

По всей видимости, кому-то успешный бизнес предпринимателя не давал покоя. В 2013 году пришла новость, в которой имя Дениса Кацыва было упомянуто в контексте обвинений, выдвинутых американскими правоохранительными органами в отношении компании Prevezon Holdings в отмывании 5,4 миллиарда рублей. В рамках дела суд США потребовал конфискации активов компании, расположенных в Штатах. Якобы они могли иметь отношение к легализации сомнительных доходов.

Однако никаких доказательств причастности бизнесмена предоставлено не было. Претензии к нему были сняты. В свою очередь Кацыв был вынужден перевести около шести миллионов долларов.