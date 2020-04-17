Поляков разочаровал размер доставленной Ан-225 гумпомощи из Китая

Москва, 17 апреля. Пользователи польского сегмента Интернета разочаровались размером гуманитарной помощи, которая была доставлена из Китая самолетом Ан-225 «Мрия».

Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что во многих странах мира введены карантинные меры. Многие решили самоизолироваться. Однако некоторые поляки собрались возле аэропорта имени Шопена в Варшаве во время прибытия самого большого в мире транспортника Ан-225, который, как ожидалось, доставит до 250 тонн гуманитарной помощи из Китая.

Но ожидания не совпали с реальностью. По одним данным, в польскую столицу доставили 96 тонн груза, а по другим — 80 тонн. Но в любом случае эти цифры значительно меньше ожидаемого. Это вызвало недовольство и недоумение среди граждан Польши, пишет «Политпазл».

«Если «Антонов» и вправду доставил всего 80 тонн груза, выходит, что он использовал менее трети своих 250 тонных транспортных возможностей. И за что мы заплатили 12 миллионов злотых?» — поинтересовался известный польский блогер Basia Skotnicka.

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