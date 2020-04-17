Идлибская «корона» для протурецких боевиков. Колонка Комиссара Яррика

Пандемия COVID-19 продолжает свое шествие по планете. Как и боялись признанные военные эксперты и специалисты, вспышка коронавируса была зафиксирована на неподконтрольных сирийскому правительству территориях провинции Идлиб. А Турция предала карманных боевиков из «Сирийской национальной армии» (СНА), оставив их разбираться с пандемией самостоятельно.

О том, как Турция лишила «своих» боевиков помощи, и что происходит в охваченном коронавирусом Идлибе, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Первые звонки пандемии

В последние дни из провинции Идлиб поступают тревожные новости. На территориях подконтрольных протурецким боевикам зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Причем в ее распространении оказались виноваты сами члены незаконных вооруженных формирований.

Первые данные стали поступать из госпиталя в населенном пункте Атма, где проходили восстановление боевики «Сирийской национальной армии» (СНА). В конце марта сразу у четверых бандитов тест на COVID-19 показал положительный результат. И тут Турция сделала самый большой просчет в своей идлибской авантюре – вместо того, чтобы изолировать боевиков прямо в госпитале на семь замков, турецкие военные потащили зараженных через всю провинцию в город Маарет-Мисрин.

Результат такого шага немного предсказуем – COVID-19 быстрыми темпами начал распространяться в Идлибе. В открытых источниках о ситуации в Идлибе не говорится ровным счетом ничего – но тут на помощь пришли читатели, которые рассказали нашему каналу, как обстоят дела среди боевиков на самом деле.

Зараза накрыла Идлиб

Как сообщают источники канала Astra Militarum на территории провинции Идлиб, в течении нескольких дней после вывоза зараженных из Атмы в Маарет-Мисрин были зафиксированы случаи заражения COVID-19 в населенных пунктах, находящихся под контролем протурецких вооруженных формирований.

Появление «неизвестной респираторной инфекции» было замечено в городах Ан-Найраб, Тафтаназ и Сармин, По поступающей информации, там с каждым днем все больше инфицированных — в первую очередь, среди боевиков протурецкой «Сирийской национальной армии».

Распространение инфекции среди боевиков в Идлибе вызвало беспокойство не только у турецкого военного командования, курирующего деятельность их в Сирии, но и политического руководства Турции. В связи с нависшей угрозой распространения заразы в приграничных с Сирийской Арабской Республикой районы, Анкара приняла ряд жестких, но необходимых для безопасности своей страны мер.

Предательство Турции

15 апреля турецкие военные провели экстренное совещание с лидерами боевиков, на котором были озвучены решения Анкары. Наиболее важными из них были:

полное закрытие сирийско-турецкой границы в районах провинции Идлиб и Алеппо, а также в районе проведения операции «Источник мира»;

остановка эвакуации раненых и заболевших боевиков в Турцию, где они уже на протяжении последних лет проходят лечение и реабилитацию;

прекращение ротации членов бандформирований из Турции в Идлиб и обратно;

сокращение всех видов снабжения для членов СНА, поступающих на подконтрольные боевикам территории из турецких провинций.

Реакция лидеров «Сирийской национальной армии», присутствовавших на совещании пока неизвестна, но вряд ли она была положительной. Особенно учитывая, что СНА, с турецкой подачи, по сути развязала новую войну с «Хайят Тахрир аш-Шам» за контроль над территориями провинции Идлиб. Но другого выхода у боевиков просто нет.

Запретный «груз 200»

На фоне столь крупного предательства Турции становятся понятными некоторые события, которые имели место пару дней назад. 15 апреля агентство Step News сообщило, что через погранпереход «Хавар-Килис» на севере провинции Алеппо прибыл конвой с ранеными и убитыми членами «Сирийской национальной армии», которые были завербованы Турцией для участия в боевых действиях в Ливии на стороне Правительства национального согласия (ПНС). По информации источника, всего в Сирию из Ливии вывезено около 125 боевиков – как «грузом 200», так и «грузом 300».

С учетом информации об остановке эвакуации раненых боевиков в Турцию, можно предположить, что «пушечное мясо» Анкары, вывезенное из-под Триполи, было оставлено в Сирии умирать. Закономерный, но все-таки промежуточный итог всей авантюры Эрдогана в Ливии.

Анкара все знает

Несмотря на то, что «на официальном уровне» коронавируса в Идлибе пока не признан, Турция недвусмысленно дает понять, что ее тревожит обстановка в Идлибе.

Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на совместной онлайн-конференции Atlantic Council и «Фонда турецкого наследия», заявлял, что коронавирус может еще сильнее усугубить ситуацию в Идлибе, а международное сообщество, пока еще не поздно, должно обратить внимание на Сирию и Идлиб в связи с распространением инфекции.

А замглавы турецкого Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) Эрхан Йемелек заявил, что в палаточных лагерях в Азазе и Африне на севере Сирии не хватит медицинских центров, средств защиты и медицинского персонала, в связи с чем возникает угроза для 1 миллиона человек, проживающих в регионе.

Но это все «на публику» — а в реальности дела обстоят гораздо страшнее.

С одной стороны действия Анкары понять можно, есть опасность распространения COVID-19 из Идлиба на южные районы Турции. С другой стороны, Турция по факту бросила на произвол судьбы подконтрольные ей бандформирования «Сирийской национальной армии» и лишила своих подопечных столь необходимого для них обеспечения, а также возможности «зализывать» раны на турецкой земле.