В Совфеде назвали блокировку Google-аккаунта ФАН проявлением антироссийской цензуры

Москва, 14 апреля. Западные онлайн-ресурсы продолжают политику цензуры в отношении российских СМИ. Такую оценку дал член Совета Федерации, глава комиссии предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Ранее американская компания Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей, в результате чего отключенным оказался также и его YouTube-канал.

Для объяснения своих действий западный поисковик ссылается на то, что ФАН якобы нарушает правила пользования, однако, что конкретно нарушило СМИ, не сообщается. Таким образом, компания отказывает агентству в использовании своих сервисов.

«Пока из того, что мы видим, можно сделать вывод: блокировки носят не случайный характер, что бы официальные лица в американской компании ни заявляли», — отметил Климов в разговоре с корреспондентом «Экономики сегодня».

Google уже блокировал аккаунты других российских СМИ. В частности, в разгар пандемии коронавируса сервис удалил страницу НТВ, которая содержала обращение президента РФ Владимира Путина. Климов заметил, что обращения национальных лидеров других стран при этом остаются неприкосновенными.

По словам члена Совфеда Франца Клинцевича, демарш Google является очередным свидетельством необъявленной информационной войны против России.

«Идет направленная недружественная политика против России, она ничуть не уменьшается, а на фоне пандемии даже усиливается. На нас пытаются психологически влиять», — подчеркнул парламентарий.

В верхней палате парламента пообещали, что российские компетентные органы проверят действия американской компании и примут соответствующие меры.