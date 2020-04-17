Самонкин призвал уголовно преследовать нарушающую карантин «оппозицию»

Москва, 17 апреля. Столь масштабная вспышка коронавируса на территории США объясняется большим перекосом страны в сторону внешней политики. Такое мнение высказал в пятницу политолог, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

Он обратил внимание на то, что последние 30 лет американцы финансировали исключительно военное направление. На сегодняшний день США — единственная в мире страна, которая имеет более 50 военных баз по всему миру. Лишь небольшая часть средств налогоплательщиков шла на развитие системы здравоохранения. И теперь эпидемия коронавируса выявила эту проблему.

«Сейчас мы видим в США эпидемиологическую катастрофу. Смертность достаточно высокая, каждый второй американец, который попал под влияние COVID-2019, является представителем социально незащищенных слоев населения», — пояснил политолог порталу Nation News.

Коронавирусный кризис спровоцировал в Штатах социальные волнения. Во многих штатах начались протесты против карантина. Люди требуют смягчить ограничительные меры и позволить предприятиям работать.

Подобные выступления происходят и в России. Самонкин обратил внимание на то, что некоторые политики и общественники нарушают карантин, отстаивая личные интересы. К ним он, в частности, отнес членов партии КПРФ, которые проводили уличные мероприятия, празднуя годовщину образования СССР.

Самонкин призвал российские власти ужесточить наказание за нарушение карантина. Привлекать выходящих на улицы либералов и коммунистов не только к административной, но и к уголовной ответственности.