Голикова выступит в Совфеде с докладом о ситуации с коронавирусом в стране

Москва, 17 апреля. Вице-премьер Татьяна Голикова может выступить в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации с докладом на тему: «О ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространения в РФ». Об этом сообщила спикер палаты регионов Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентство новостей.

«Совет палаты на 482 заседании предлагает заслушать доклад заместителя председателя правительства Татьяны Алексеевны Голиковой о ситуации с коронавирусной инфекцией. Многие предлагали заслушать этот вопрос. Такое предложение внес комитет по социальной политике», — сказала Валентина Матвиенко.

Она добавила, что следующее, 482 заседание палаты регионов запланировано на 20 апреля.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры. Многие организации перешли на «удаленку», а вузы и школы продолжают процесс обучения дистанционно.