Турция жульничает с амнистией для рассказавших о потерях в Ливии журналистов

Законодательная власть Турции направила все усилия на то, чтобы не допустить амнистию журналистов телеканала Oda TV, которых обвинили в «преступлениях, совершенных против MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Национальной разведывательной организации и безопасности государства». Над освобождением шести сотрудников СМИ работают адвокаты.

Адвокаты задержанных за распространение информации о потерях Турции в Ливии журналистов по отдельности подали запрос на их освобождение в Уголовный суд Стамбула. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

При этом турецкие журналисты — не единственные, кто пытался рассказать миру правду. Так, например, под удар попал и депутат «Хорошей партии» (İYİ Parti) Умита Оздага, рассказавший о потерях среди турецких военных, вмешавшихся во внутриливийский кризис. Анкара пытается привлечь Оздагу к уголовной ответственности.

Сообщается, что адвокаты Барыша Пехливана и Барыша Теркоглу ходатайствовали об освобождении сотрудников Oda TV. В запросах говорилось о том, что в связи с распространением пандемии здоровье журналистов находится под угрозой — это объясняло причину требований со стороны защиты полного освобождения сотрудников СМИ или хотя бы изменения меры пресечения на нахождение под наблюдением судебных органов (домашний арест).

Уголовный суд Стамбула отклонил все запросы адвокатов, аргументируя это тем, что доказательства обвинения не позволяют освободить журналистов. Тогда 17 апреля юристы Пехливана и Теркоглу подали апелляцию в Высший суд. Они отметили, что даже если в соответствии с Законом об амнистии, вступившим в силу 15 апреля, в отношении Пехливана и Теркоглу будет назначено наказание в виде трех лет, они не будут отбывать его в тюрьме.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Турция изменила законы, чтобы не выпускать журналистов из-под ареста — принятый турецким парламентом закон об амнистии, как выяснилось, не предусматривает освобождение граждан, которые обвинялись в «преступлениях, совершенных против MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Национальной разведывательной организации и безопасности государства». Отметим, что до этого граждане, арестованные за преступления против MİT имели право на амнистию, но в партии АКР передумали в последний момент.