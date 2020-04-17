Трамп хотел наказать ВОЗ, но пострадала Африка

Недавнее заявление Дональда Трампа всколыхнуло международное сообщество. Американский президент намерен сократить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трамп обвинил ВОЗ в том, что организация не предприняла достаточно усилий, что вызвало широкомасштабное распространение коронавируса: «ВОЗ не выполнила свой основной долг и должна быть привлечена к ответственности». Трамп также заявил на брифинге для прессы в Белом доме, что финансирование будет приостановлено, пока его администрация проводит обзор работы организации по борьбе с пандемией.

Принимая подобные меры, американский президент наказывает не только ВОЗ, но и африканские государства, которые рискуют стать самой пострадавшей стороной в этой ситуации. Изначально все системы здравоохранения стран Африки, которые до сих пор не находятся на должном уровне развития, были поставлены в зависимость от помощи международных организаций, в частности ВОЗ. Теперь же их фактически лишают помощи в критический момент.

Несомненно, на сегодняшний день самой важной проблемой во всем мире, и в Африке в том числе, является COVID-19. Но не стоит забывать, что, помимо коронавируса, есть программы по борьбе с полиомиелитом, ВИЧ и малярией, которые также требуют финансирования. По данным ВОЗ за 2018 год, количество смертельных случаев от малярии составило 405 000, из которых 94% приходится на Африканский континент. Не менее пугающая ситуация складывается с полиомиелитом и ВИЧ. Таким образом, пока весь мир будет бороться с COVID-19, в Африке будут продолжать гибнуть люди от старых болезней. Но допустимо ли это? Нет!

Реакция России как одного из крупнейших акторов по борьбе с эпидемией была однозначной.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, даже в такое трудное время Соединенные Штаты не способны отказаться от своих амбиций и всегда уверены в собственной правоте.

«США, несмотря на беспрецедентный характер стоящего перед ними вызова, как и уникальность ситуации, с которой столкнулось все мировое сообщество, не в состоянии отрешиться от собственных стереотипов, от собственных представлений о том, что только они во всем всегда правы и международное сообщество должно как минимум следовать американским сигналам, а называя вещи своими именами — подчиняться тому, что формулируется в Вашингтоне», — сказал дипломат.

Стоит отметить, что международное сообщество обеспокоено неслучайно. ВОЗ является учреждением ООН и состоит из 196 государств-членов. Если говорить о функциях, то в целом задача заключается в решении международных проблем здравоохранения населения планеты. Как и все учреждения Организации Объединенных Наций, ВОЗ не имеет собственного источника финансирования и функционирует за счет взносов, которые, в свою очередь, делятся на регулярные, то есть обязательные, и добровольные. Регулярные или обязательные взносы составляют примерно 30%, в то время как добровольные пожертвования, которые поступают от государств, организаций или частных лиц, составляют 70%. И во втором, и в первом случае США являются крупнейшим финансовым донором. Только в 2019 году объем финансирования составил 452 млн долларов. Поэтому решение, принятое Дональдом Трампом, повлечет за собой серьезные последствия.