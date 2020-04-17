Малькевич заявил, что боты Facebook чреваты утечкой данных пользователей

Москва, 17 апреля. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал законодательно регулировать деятельность социальной сети Facebook в России.

Ранее американская соцсеть сообщила, что создаст альтернативную версию площадки, которую наполнит своими ботами. В компании заявили, что платформа нацелена на борьбу с недостатками социальной сети. В частности, администрация Facebook намерена улучшить защиту данных пользователей и предотвратить сбои в работе.

Малькевич, комментируя новшества соцсети, не исключил, что это может привести к утечке данных и незаконному использованию личной информации пользователей. Он подчеркнул, что любые эксперименты с ботами чреваты. Более того, Facebook не может дать гарантии, что способна контролировать «выращенных ботов», указал Малькевич, напомнив, что пробы социальной сети «ни к чему хорошему не приводили».

«Я считаю, что мы должны принять законы, которые обяжут все иностранные IT-площадки, соцсети, работающие в России, регистрировать здесь юридическое лицо и работать в российском правовом поле. Тогда они будут подчиняться тем законам, которые у нас существуют. Пока этого нет. Мы можем выписать Facebook любой штраф, они его не заплатят, это очевидно. Также как происходит с тем же Twitter», — сказал президент ФЗНЦ в беседе с iReactor.

Он также напомнил о недавнем инциденте с корпорацией Google, которая в понедельник на несколько часов заблокировала обращение президента России к гражданам по теме коронавиурса.

«Мы их пожурили, погрозили пальцем. Никаких других мер мы не можем провести. Выписывать штрафы можно, если мы понимаем технологию, как их взимать. А у нас есть отдельные законодатели, которые скажут: «Давайте оштрафуем Facebook на 100 миллионов». Но что мы будем делать дальше, когда Facebook скажет громко, что ничего платить не будет?» — заметил Малькевич.

Он обратил внимание на то, что в России пока нет четкого плана, как поступать с иностранными IT-компаниями социальными сетями, не зарегистрированными в стране. В связи с этим важно на законодательном уровне принять необходимые меры.