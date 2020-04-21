Пандемия коронавируса отправила в нокдаун профессиональный спорт в России

Отмена спортивных мероприятий на фоне эпидемии COVID-19 сказалась на подготовке российских атлетов, сокращении зарплат и поддержке региональных спортивных клубов и секций. Однако многие спортсмены не теряют духа победителя: проводят свои тренировки в Интернете и вдохновляют россиян заниматься спортом в условиях самоизоляции.

Корреспондент Федерального агентства новостей узнал, какие сложности сейчас испытывают спортсмены-конькобежцы, боксеры, биатлонисты и футболисты и какой урон коронавирус наносит профессиональному спорту.

Так или иначе пострадают все виды спорта

Из-за коронавируса были отменены десятки чемпионатов России по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному и другим видам спорта. Многие спортсмены обнаружили, что не могут войти в состав национальных сборных из-за отсутствия квалификационного отбора.

Навстречу федерациям по зимним олимпийским видам спорта пошло профильное министерство: оно предложило разрешить формирование сборных России без учета ряда квалификационных стартов. Соответствующий проект приказа был опубликован 15 апреля на портале нормативных актов. ФАН направил запрос в Министерство спорта РФ с просьбой прокомментировать, какие меры поддержки предлагает правительство. Мы представим позицию ведомства, как только будет дан ответ.

Эпидемия COVID-19 «отменила» на год и летние Олимпийские игры 2020 года: предположительно они теперь пройдут с 24 июля по 9 августа 2021 года. Но 10 апреля исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто заявил, что он не может гарантировать проведение Олимпиады даже в следующем году, поэтому те российские атлеты, которые собирались участвовать в ней этим летом, настраиваются на перемены.

Биатлон станет одним из тех видов российского спорта, который пострадает сильнее всего, считает президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчев. Он подтвердил, что из-за коронавируса в России не состоялись многие соревнования по биатлону, по которым ставится оценка выступлений за этот сезон.

«Мы не провели полноценно окончание сезона, что сказалось на отборах спортсменов в сборную команду страны. Будем сейчас немного в затруднительном положении, когда придется выбирать составы сборных команд на подготовку к следующему сезону. Скажется это и на заработной плате спортсменов и тренеров», — пояснил депутат.

Самоизоляция уже повлияла на подготовку атлетов, а отсутствие полноценных тренировок скажется на результатах подготовительного сезона и соревнований.

Владимир Драчев отметил, что хотя на апрель у биатлонистов как раз выпадает период отпусков, за общей физической подготовкой они в это время неизменно следят. Правда, в больших городах в условиях карантина заниматься очень сложно: основные спортивные базы находятся за городом, где проживать невозможно.

«Что будет дальше, остается только предполагать. Потому что спортсменам, например, нужно отрабатывать стрелковые работы на «Скаттах» — это такие специальные тренажеры для стрельбы. Тренировки проходят в больших помещениях, и поэтому мы сталкиваемся с практической невозможностью их выполнять», — добавил Драчев.

«Не каждый спортсмен может тренироваться в самоизоляции»

Конькобежцам, которым эпидемия также не позволила завершить соревнования, повезло чуть больше: в апреле и начале мая у них всегда были только восстановительные занятия. Но проблемы могут появиться, если не возобновить тренировки в середине мая, уверена вице-президент Союза конькобежцев России, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Так или иначе пострадают все виды спорта. Особенно сильно, думаю, коронавирус ударил по групповым видам спорта, где навыки спортсмена тренируются в команде. Для индивидуальных видов спорта еще можно что-то подобрать: беговые дорожки, велотренажер... Многое зависит и от трудолюбия, силы воли и желания тренироваться самого спортсмена», — рассказала она.

При этом депутат отметила, что самостоятельно спортсмены смогут тренироваться максимум две недели, а месяц занятий без ценных указаний тренеров может даже навредить.

«Не каждый сможет правильно тренироваться целый месяц, это очень тяжело. Только люди с очень крепкой силой воли смогут заниматься так долго», — объяснила Журова.

Боксеры тренируются на балконах

Федерация бокса России сообщила, что среди российских спортсменов только боксер Альберт Батыргазиев сумел завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020. Некоторые отечественные боксеры и вовсе ни разу не вышли на ринг.

«Мы отменили и перенесли большое количество соревнований, но в сложившейся ситуации не могли поступить иначе. Запланированные мероприятия Федерации бокса России, такие как конвенция Всемирного боксерского совета (WBC) в Санкт-Петербурге в конце августа и командный Кубок мира по боксу в ноябре, стоят в графике. Очень надеюсь, что к июлю обстановка в мире изменится, разрешат проводить массовые мероприятия, и мы проведем Международный день бокса 22 июля», — сообщил ФАН генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

По его словам, все боксеры соблюдают режим самоизоляции, тренируются дома и одновременно проводят онлайн-тренировки. Многие спортсмены вызвались работать волонтерами и помогать людям.

«Да, подобные занятия дома не сравнить со сборами. Но что поделать — нужно поддерживать свою форму и в домашних условиях. Все боксеры сборной России, вернувшиеся с олимпийского отбора в Лондоне, прошли необходимый карантин», — добавил собеседник агентства.

Готовиться к предстоящим соревнованиям боксерам сейчас приходится самостоятельно, напоминает ФАН экс-чемпион мира в тяжелом весе по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. Однако к катастрофическим последствиям стоит готовиться всем видам спорта, предупреждает он.

«Выделять какие-либо виды спорта не стоит, пострадают все. Боксеры, например, сейчас вынуждены тренироваться разве что на балконах. Все зависит, конечно, от того, какие у кого условия. Но все же дома можно только поддерживать минимальную физическую нагрузку: полноценные тренировки невозможны», — добавил Валуев.

Футбольные клубы могут не пережить эпидемию

Эпидемия COVID-19 сказывается и на российском футболе. Коронавирус уже сдвинул турниры национальных чемпионатов, а клубы недополучают финансирование, что в дальнейшем повлияет и на контракты игроков.

Так, многие российские футбольные клубы уже пошли на понижение зарплат своим игрокам. В премьер-лиге осталось лишь пять клубов, которые пока не объявляли о «секвестре» для футболистов: «Краснодар», «Ростов», «Урал», «Оренбург» и «Тамбов».

Негативно на финансировании футбола скажется и сокращение финансовой помощи от спонсоров клубов, которые получали доходы за счет реализации билетов и абонементов, продажи различной атрибутики.

«У основных спонсоров нет источников финансирования, поэтому чем дольше продлится самоизоляция, тем более бедственным будет положение многих клубов, — заявил ФАН бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС), депутат Госдумы Игорь Лебедев. — Не исключаю, что многие клубы не переживут это время и исчезнут с футбольного поля нашей страны».

Напомним, что 14 апреля РФС направил в правительство предложение о мерах поддержки клубов. Организация не сообщила о том, какие решения были предложены кабмину. По мнению Игоря Лебедева, сегодня у союза практически не осталось источников дохода, поэтому продолжать свою работу в полном объеме он не может.

«Думаю, что в предложении РФС речь идет о финансовой поддержке спортивных и футбольных секций, поддержке инфраструктуры стадионов. Также, скорее всего, поднимется вопрос о том, что большинство клубов в российской премьер-лиге живет за счет денег субъектов. Но сейчас регионы эти деньги тратят на борьбу с коронавирусом, на соцвыплаты, на поддержку бизнеса», — добавил парламентарий.

Футбол невозможно отделить от экономики, поэтому этот вид спорта уже несет существенные потери, добавляет экс-тренер московского ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

«В России продлевается самоизоляция, что, конечно, вызывает определенные сложности для наших футболистов. Вы видите, что многие клубы уже идут на снижение заработной платы. Тренироваться игроки могут только дома, индивидуально, поскольку командные занятия сейчас проводить невозможно. Но такие тренировки нельзя затягивать, потому что это напрямую сказывается на физическом состоянии игроков», — пояснил ФАН депутат.

Он подчеркнул, что сейчас важно соблюдать самоизоляцию, чтобы как можно скорее остановить распространение нового коронавируса. По словам Газзаева, если в мае эпидемиологическая обстановка в стране наладится, а спортсмены смогут приступить к полноценным тренировкам и соревнования возобновятся, то критического урона российский футбол сможет избежать.

Тем временем многие отечественные спортсмены проводят свои тренировки в Интернете и вдохновляют россиян заниматься спортом в условиях самоизоляции. Так, чемпион мира по спортивной гимнастике Иван Стретович для домашних тренировок использует диван, стулья и пятилитровые бутылки с водой, а также ходит по квартире на руках. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала, как отрабатывает технику плавания на кухонном столе и отжимается на балконе.

Челябинский боксер Тамерлан Касымов в отсутствие тренажерного зала придумал себе комплекс тренировок с бревном. Ученики петербургского тренера по фигурному катанию Алексея Мишина показали, как отрабатывают прыжки на асфальте во дворе и прямо в квартирах.

Комплекс домашних упражнений для поддержания формы продемонстрировали своим подписчикам голкипер ФК «Ленинградец» Владимир Мухин. А футболисты воронежского «Факела» убедили фанатов в том, что диван можно использовать не только для расслабления, но и для качественной физической тренировки.

Напомним, что самоизоляция на данный момент считается самым действенным способом остановить распространение коронавирусной инфекции. На момент публикации в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса во всех регионах страны.