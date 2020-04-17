Путин предупредил, что недоработки чиновников могут привести к новым очагам коронавируса

Москва, 17 октября. Президент России Владимир Путин предостерег, что недоработки чиновников могут привести к возникновению новых очагов коронавируса.

На совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ глава российского государства предупредил, что каждый губернатор должен полностью выполнить необходимую работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности.

«Сегодня только с утра разговаривали с председателем правительства: деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объеме, своевременно доводятся до регионов, но не все их осваивают вовремя», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент добавил, что знаком со всеми трудностями, которые связаны с рынком, с поставками оборудования, с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Владимир Путин также предостерег, что недоработки чиновников чреваты возникновением новых очагов коронавирусной инфекции.

Китайские власти сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры. Многие организации перешли на удаленку, а вузы и школы продолжают процесс обучения дистанционно.

Ранее президент России Владимир Путин призвал чиновников не сваливать на эпидемию коронавируса все нерешенные вопросы. Он добавил, что данное предупреждение касается не только космической сферы, но и всех отраслей производства.