Врачи рассказали, что после комы Бабкина дышит через трубку и носит памперсы

Москва, 17 апреля. Известная российская певица Надежда Бабкина постепенно идет на поправку, хотя все еще находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказали врачи одной из московских клиник, куда была доставлена артистка.

«Надежде Георгиевне незначительно лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами. Температура — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается», — рассказали медики журналу «СтарХит».

Напомним, что певица обратилась за медицинской помощью не сразу. На протяжении двух недель она пыталась заниматься самолечением, позволив болезни прогрессировать. Когда Бабкина поняла, что ее самочувствие лишь ухудшается, она вызвала скорую.

В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние Бабкиной быстро ухудшалось. Врачам пришлось подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести ее в искусственную кому, чтобы добиться стабилизации. И лишь недавно певица вновь пришла в сознание. В настоящее время она прикована к кровати и вынуждена носить памперсы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил применение трахеостомической трубки при лечении Бабкиной. Он заявил, что это стандартная процедура, которая проводится для того, чтобы избежать негативных последствий при отключении от аппарата ИВЛ. Специалист отметил, что пока Бабкина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, она подвергалась риску заражения.