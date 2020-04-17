Российские инженеры создали роботов для борьбы с коронавирусом

Москва, 17 апреля. Роботы могут сыграть одну из ключевых ролей в борьбе против коронавирусной инфекции. Российские инженеры продемонстрировали достижения в области современных технологий, которые помогут противостоять пандемии опасной инфекции. Демонстрация новейшей робототехники прошла на площадке ТАСС в онлайн-режиме.

Российские ученые разрабатывали решения в области искусственного интеллекта, робототехники, а также дополненной и виртуальной реальности. Недавно инженеры показали несколько своих роботов, которых можно применять для эффективной борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Ведущими моделями стали робот-терапевт и робот-дезинфектор.

Так, робот-терапевт может точно диагностировать заболевания, проводить опрос пациента, а также посоветовать больному, на что необходимо обратить пристальное внимание. Робот представляет собой терминал, оборудованный камерой, экраном и специальными датчиками. Он также может измерять температуру человека бесконтактным способом и выполнять ряд других медицинских задач, передает Planet Today.

Робот-дезинфектор получил имя «Скорпион», умная машина умеет распылять антисептические средства на улице и в помещениях. Робот способен выполнять свои функции в полностью автоматическом режиме, ориентироваться в пространстве ему помогает целый набор датчиков.

По словам разработчиков, машину можно запрограммировать на проведение дезинфекционных работ по расписанию, что является безусловным плюсом в условиях пандемии коронавирусной инфекции.