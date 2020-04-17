Вирусолог объяснил, как эффективность защитной маски зависит от погоды

Москва, 14 апреля. Эффективность использования защитной маски зависит от температуры воздуха. Об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он отметил, что обычная маска предназначена для использования внутри помещений. На открытом воздухе ее носить целесообразно только в случае нарушения социальной дистанции, при этом она эффективна только, когда на улице тепло.

«Если температура воздуха достаточно низкая, условно 3-5 градусов, на маске начинает конденсироваться воздух. Это тот самый пар, который вы выдыхаете. <…> Маска очень быстро становится мокрой и неэффективной», — пояснил Волчков.

При этом конденсат не страшен для более дорогих масок, которые имеют клапан.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета имени Мейсона Анча Баранова рассказала, какие осложнения могут появиться у переболевших коронавирусом. По ее словам, тяжелая форма заболевания может привести к изменениям в легких и нарушению работы мозга. Кроме того, у некоторых вылечившихся от коронавируса может наблюдаться уменьшение объема легких, передает «Газета.ру».

Эпидемиолог Александр Гинцбург не исключает, что переносчиками вируса SARS-CoV-2 могут стать насекомые. Членистоногие уже являются источником заражения многими вирусами, сообщает телеканал «360».