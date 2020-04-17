Смолин предрекает снижение уровня образования по итогам дистанционного обучения

Всероссийские проверочные работы покажут снижение качества российского образования в условиях мер, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Олег Смолин, оценив решение министра просвещения России Сергея Кравцова перенести соответствующие проверки на осень.

По словам Кравцова, решение о переносе было принято в ходе консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного и родительского сообщества. При этом он подчеркивает, что результаты этих работ не станут аттестацией самих школьников.

«За них не будут выставляться оценки», — отметил министр.

Данные работы необходимы для проверки знаний учащихся, чтобы школы могли скорректировать образовательную программу.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин убежден, что решение отказаться от проверочных работ правильное. Он уверен, что результаты такой проверки могут показать только снижение уровня образования.

«Что касается осени, то проверочные работы наверняка покажут, что в четвертой четверти и вообще во втором полугодии, качество образования снизилось. При этом важно, чтобы они никак не сказывались на оценке результатов деятельности детей и учителей, поскольку снижение качества – это не их вина, а их беда. Поэтому у меня есть некоторые сомнения насчет целесообразности вообще проведения всероссийских проверочных работ в таких условиях, которые мы имеем. Если мы хотим понять, насколько упал уровень образования в результате мер связанных с коронавирусом, то может быть и имеет смысл проводить проверочные работы. Но это будет как информация для управленцев, хотя ее результат будет очевиден», — пояснил Смолин в комментарии ФАН.

При этом парламентарий напоминает, что дистанционное обучение пришлось вводить в «экстремальных условиях». В связи с этим уже стало ясно, что качество образования среди российских школьников ухудшилось по нескольким причинам.

«Во-первых, дистанционное обучение требует мотивированных детей. Во-вторых, не все учителя готовы вести уроки в дистанционной форме, в частности это касается представителей старшего поколения. В-третьих, не у всех детей есть компьютеры. В-четвертых, в условиях дистанционного образования объем работы учителей вырос, потому что многим пришлось перестраиваться с обычной системы. В-пятых, мы понимаем, что в большей части школ нет широкополосного Интернета, и там дистанционное обучение проблематично», — добавил депутат.

Напомним, на фоне распространения коронавирусной инфекции по всему миру, в том числе в России, властями было принято решение о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла онлайн-конференция на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов», в ходе которой специалисты рассказали, в каких регионах будет завершен учебный год досрочно, что будет с ЕГЭ и ОГЭ и почему в Петербурге не работали электронные дневники.