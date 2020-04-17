В России установили максимальные выплаты безработным

Москва, 17 апреля. Постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Размер пособия в апреле-июне составит 12 130 рублей. На это потребуется 33,36 миллиарда рублей.

Для тех безработных, у кого есть несовершеннолетние дети, размер пособия увеличится из расчета три тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей.

Отмечается, что пособия будут выделять только тем, кто потерял работу в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что с начала 2020 года число безработных в стране увеличилось на 44 тысячи человек. Общее число составило 735 тысяч человек, при этом годом ранее в это же время в центрах занятности было зарегистрировано 813 тысяч человек.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой была зарегистрирована в Китае, затронула практически весь мир. На сегодняшний день в мире у более чем двух миллионов человек была выявлена инфекция. Свыше 140 тысяч человек погибли, больше полумиллиона пациентов смогли победить болезнь, указали «Известия».