Ставший для НАТО кошмаром коронавирус вынудил союзников сократить военные расходы

На фоне нестабильной экономической обстановки в мире, вызванной пандемией нового типа коронавируса, первой сдалась Польша. Подробнее о том, как коронавирус отразился на НАТО — в материале Федерального агентства новостей.

Инспекторат по вооружениям Министерства обороны республики сообщил, что Варшава намерена сократить программу модернизации военно-морских сил. Под корректировку попадут программы развития подводных лодок и катеров береговой охраны. Возможна задержка или полная отмена планов модернизации малых ракетных катеров типа «Оркан».

В министерстве обороны страны заявляют, что данные меры вызваны необходимостью пересмотра государственного бюджета на фоне возможного экономического кризиса, который наступит после завершения пандемии коронавируса.

Таким образом, уже начинают проступать признаки того, чего так боятся в НАТО с начала обострения эпидемиологической обстановки в Европе. Страны-участницы блока осознают всю масштабность возможных экономических последствий и пускают под финансовый нож самую, как оказалось, не нужную сферу расходов — военную.

Причем Польша — это только начало. Есть все основания полагать, что оборонные траты существенно сократят Италия, Испания, Германия и Франция. Те члены альянса, которые отказывались повышать оборонку в угоду милитаристским призывам Брюсселя и Вашингтона.

Руководство альянса пытается этого не допустить и активно продвигает тезис о необходимости дальнейшего наращивания военных расходов для «сдерживания России», но с каждым днем это звучит все менее и менее убедительно.

Помимо перечисленных стран примеру Польши последуют и другие государства Восточной и Центральной Европы. Тяжелый экономический кризис коснется всех.