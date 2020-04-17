В ГД пояснили, как работающих пенсионеров будут централизованно отправлять на больничный

Решение государства отправить работающих граждан старше 65 лет на больничный поможет сберечь им здоровье и даже жизнь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член комитета Государственной думы по по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом собеседница ФАН прокомментировала соответствующее заявление главы министерства труда Антона Котякова, в котором тот анонсировал принятие данной меры. По его словам, лист временной нетрудоспособности будет выдаваться гражданам указанной возрастной категории на основе данных, переданных работодателями в Фонд социального страхования (ФСС). Сами же работники освобождены от подачи каких бы ни было документов в государственные службы.

«В соответствии с установленными правилами, граждане старшего возраста в период острого распространения коронавирусной инфекции должны находиться в условиях самоизоляции — прежде всего для того, чтобы защитить собственное здоровье, — сказала Бессараб. — Для этого государство предусмотрело оплату больничных, и таким образом, в денежном отношении люди ничего не потеряют».

Депутат отметила, что данное решение поможет не только вынужденным работать людям пенсионного возраста, но и их работодателям, поскольку таким образом правительство берет на себя часть возложенных на бизнес социальных обязательств по выплате заработных плат.

«Даже если сотрудник перешел на «удаленку» и продолжает работать, ему все равно выгодно уйти на больничный — так он сможет рассчитывать, помимо госпомощи, еще и на дополнительную оплату своего труда от работодателя», — заявила парламентарий.

Собеседница ФАН рассказала о подробностях получения средств по электронному листу нетрудоспособности: для этого достаточно лишь иметь карту «Мир», либо воспользоваться услугами «Почты России».

«Схема упрощена максимально, — считает Бессараб. — Она прозрачна, понятна и позволяет и работодателю, и его сотруднику не приходить лично в Фонд социального страхования и подавать необходимые документы — все это делается в онлайн-режиме».

Депутат не исключила продление поддерживающих мер и после 30 апреля — если, конечно, президент страны своим решением продлит выходные дни еще на некоторое время, которое понадобится стране для борьбы с коронавирусом.

Напомним, что, согласно информации от Минтруда, оформление больничных листов будет происходить по общим правилам: при стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в полном размере. Чтобы рассчитать размер пособия, берется заработок за два года, который ограничивается среднемесячным доходом в размере 69961,65 рубля.