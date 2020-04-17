Инфекционист предупредил о риске тяжелых форм COVID-19 у онкобольных

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в зоне риска из-за коронавируса — вероятность тяжелой формы заболевания при раке достаточно велика. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас удельный вес выявленных бессимптомных россиян с коронавирусной инфекцией возрос с 10–20% до 45–50%. При этом, по ее словам, удельный вес пневмонии практически не растет.

Георгий Викулов отметил: действительно, у многих пациентов коронавирусная инфекция может протекать в бессимптомной форме или с небольшими проявлениями заболевания. Однако в ситуации с онкопациентами ситуация может обстоять иначе. Инфекционист предупредил о риске тяжелых форм COVID-19 у людей с диагностированными онкологическими заболеваниями.

«У таких категорий людей возможно тяжелое течение. Поэтому их, как правило, госпитализируют в стационар и проводят уже индивидуальный подбор терапии, если у них возникает пневмония или какие-то другие проявления COVID-19. <…> Все пациенты, у которых есть подавление иммунитета, вызванное внешними или внутренними причинами, находятся в группе риска [по коронавирусу], включая эту категорию пациентов», — сказал Георгий Викулов в комментарии ФАН.

При этом единого шаблона лечения онкопациентов с коронавирусной инфекцией пока нет. В индивидуальном порядке решается и вопрос о прохождении химиотерапии в таких случаях.

«Все решается индивидуально. Нет единого шаблона в виде формулы для всех одновременно людей, потому что у разных людей — разные стадии онкозаболевания, разный клинический диагноз, разное лечение, разные схемы, протоколы ведения», — объяснил врач.

Здесь возникает вопрос: если онкобольные входят в группу риска из-за коронавируса, что делать людям, которые проходят химиотерапию? Можно ли ее отложить на время пандемии и не посещать больницы, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется?

«На этот вопрос невозможно корректно ответить. Что значит «откладывать химиотерапию»? Эпидемия не является основанием, чтобы не проводить жизненно необходимое лечение. Потому что для некоторых пациентов отсутствие этой терапии может привести к тому, что человек погибнет, но при этом не заболеет COVID-19. Что мы на чаше весов сравниваем? Поэтому в каждом конкретном случае врачи-онкологи определяют [лечение]», — подчеркнул Георгий Викулов.

Ситуация с онкобольными пациентами такова, что каждый случай — индивидуален. Специалист подчеркнул, что только врач может принимать решение о лечении.

«Случаи разные бывают. Очень важно, чтобы люди самостоятельно не меняли лечение. Оно должно быть согласовано с лечащим врачом», — резюмировал Георгий Викулов.

Напомним, в России появилась горячая линия по вопросам коронавируса для онкологических больных. Получить консультацию пациенты могут по бесплатному телефону 8-800-444-3102.