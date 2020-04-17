Эксперт оценил решение о возобновлении работы ряда предприятий в Ярославле

Ярославль, 17 апреля. Решение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова возобновить работу ряда предприятий малого бизнеса во время пандемии является примером сохранения баланса между экономическими и эпидемиологическими решениями. Об этом заявил председатель координационного совета по малому и среднему бизнесу региона Александр Кучменко.

По его словам, важность принятого решения трудно переоценить, потому что основным источником наполнения бюджета области являются доходы от экономики региона, передает infox.ru.

«Если таковых доходов не будет, то многие социальные обязательства будут неисполнимы и это нанесет серьезный удар по всем сферам жизнедеятельности», — заявил Кучменко.

Кучменко уверен, что решение о допуске к работе разного рода предприятий является важным шагом для поддержания жизнеспособности экономики области. У бизнеса будет возможность адаптироваться к сложившимся условиям и минимизировать свои потери. Для малого и микробизнеса работа даже в ограниченных условиях является вопросом выживания.