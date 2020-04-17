Малькевич призвал Google и YouTube уважать Россию или уйти

Москва, 17 апреля. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич эмоционально отреагировал на сообщение о блокировке официального YouTube-аккаунта Федерального агентства новостей. В беседе с нашим корреспондентом он заявил, что эти действия американской компании направлены против всей России и ее жителей.

«Нас проверяют на прочность. Тестируют, пытаясь понять, где предел терпения у российского государства и общества. Посмотрите, сколько наглых выпадов в отношении нашей страны и ее граждан корпорация Google и принадлежащий ей самый популярный видеосервис YouTube допустили за последние дни. Сначала блокировка на полдня интервью с главным врачом инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко. В итоге вернули со словами «это ошибка». Не извинились. Потом запредельная наглость — заблокировали обращение президента к жителям страны в связи с коронавирусом. Прошло несколько часов, вернули. Опять сказали — «ошибка». Тоже не извинились и не приняли никаких мер», — напомнил Александр Малькевич.

«Сейчас и я считаю, что это не ошибка, а осознанное решение удалить аккаунт крупнейшего из российских СМИ с десятками тысяч видео, репортажей, фильмов, расследований журналистов, ссылаясь на какие-то мифические правила», — добавил член Общественной палаты.

Малькевич потребовал от западных IT-компаний сформулировать четкие правила пользования их сервисами и прекратить блокировку неугодных пользователей исходя только лишь из субъективных причин.

«Я хочу напомнить, что мы, в том числе и в Общественной палате России, ставили вопрос на международном уровне о том, что мы и другие страны должны добиться от Google, от Twitter, от Facebook публикации в открытом доступе нормальных понятных правил. Мы должны знать за что нас могут забанить, заблокировать, удалить наши аккаунты. Дайте нам эти правила. Покажите, какие слова нельзя употреблять, что нельзя делать. Этого нет, потому что абсолютная наглая цензура во всех этих сетях. Нет представительств части этих компаний в России, не с кем вести диалог. Они не платят здесь налоги, не выполняют законы Российской Федерации, безнаказанно позволяют себе сносить официальное обращение президента страны. Twitter блокирует, а потом как с барского плеча возвращает официальные аккаунты органов власти нашей страны!» — возмутился Малькевич.

Глава комитета ОП уверен, что игнорировать западные информационные площадки ни в коем случае нельзя.

«Самое простое, конечно, уйти. Сказать: «Так вам и надо, подавитесь». Но уходя мы оставляем эту площадку кому? Русофобам, экстремистам, просто подонкам, которые продают там наркотики, оружие, распространяют порнографию, в том числе детскую. Мы отдаем всю поляну им. Это неприемлемо», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Малькевича, необходимо требовать от этих компаний уважения и соблюдения законодательства.

«Я считаю, что все эти структуры должны соблюдать законы и уважительно относиться к пользователям. И к стране, в которой они работают и зарабатывают деньги, причем немалые. Потому что рассказы о том, что Россия не значима как рынок, это чушь собачья. YouTube самый популярный видеохостинг в России. Количество его пользователей — это десятки миллионов. Они все приносят компании деньги. Значит, компания должна уважать тех, кто платит ей деньги. Либо они будут вести себя прилично и цивилизованно, как в Европе, где они платят астрономические штрафы, если что-то нарушают. Либо они должны из нашей страны уйти. Третьего быть не может. Сколько можно утираться и подставлять вторую щеку?! Причем получая удары на основании ничем не подкрепленных субъективных оценок и ангажированной политической цензуры. Я надеюсь, что все структуры, отвечающие за соблюдение прав граждан России, отвечающие за защиту наших прав на свободу слова, свободу самовыражения, отреагируют, и мы принудим зарвавшихся IT-гигантов к ответу на территории Российской Федерации», — резюмировал Малькевич.

Напомним, в ночь на 17 апреля YouTube заблокировал аккаунт ФАН, ссылаясь на некие «нарушения правил» без указания конкретных причин. При этом агентство не допускало нарушения российского или международного законодательства, а также правил Google. Из-за возмутительных действий YouTube были уничтожены десятки тысяч репортажей и документальных фильмов ФАН.

Ранее действия американской корпорации прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал блокировку аккаунта ФАН недопустимой и неприемлемой и выразил надежду, что решение Google будет пересмотрено. Кроме того, депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов уже обратился в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и ФАС в связи с неправомерными действиями YouTube.