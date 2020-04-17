Пять препаратов от коронавируса испытывают в России

Москва, 17 апреля. Пять препаратов от коронавируса находятся на испытаниях. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ он заявил, что доклинические испытания вакцин дали обнадеживающие результаты. По словам Михаила Мурашко, российские врачи начинают испытывать новые подходы к диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

«Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата», — сообщил Мурашко.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что российские серологические лаборатории начнут выявлять в организме антитела к коронавирусу в течение ближайших 10 дней. По его словам, новые системы появятся во всех серологических лабораториях России до конца апреля.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом.

Директор компании-производителя «Эвотэк — Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев ранее рассказал, что самый точный в мире экспресс-тест для диагностики коронавируса показывает результат за 30 минут. Точность разработанного теста свыше 99,9%.