Путин рассказал о сложной ситуации с коронавирусом во Владимирской области и Коми

Москва, 17 апреля. Сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса сложилась во Владимирской области и в Республике Коми. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на совещании, посвященном вопросу строительства и перепрофилированию больниц.

«Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. В регионе складывается сложная эпидемситуация, при этом есть вопросы с организацией медпомощи. С опасным очагом эпидемии столкнулась Республика Коми», — отметил он.

Путин призвал правительство оценить меры по локализации заболевания в Коми. Президент обратил внимание на то, что глава республики Владимир Уйба долгие годы возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство, поэтому хорошо ориентируется в ситуации.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 4 тыс. в сутки). При этом 2,5 тыс. пациентов выздоровело, 273 скончалось.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.