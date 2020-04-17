Путин заявил об успешной работе по подготовке вакцины от коронавируса

Москва, 17 апреля. Работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в России идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

«Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них», — сказал российский лидер.

Глава государства поручил уже сейчас начать работу над вопросом производства в стране вакцины от коронавируса.

Путин также спросил у министра здравоохранения России Михаила Мурашко, возможна ли выработка вакцины ранее, чем до третьего квартала 2020 года. Глава Минздрава ответил, что прорабатываются различные варианты, позволяющие ускорить эту работу.

Президент России пожелал успехов всем, кто работает над созданием вакцины, и выразил надежду, что работа «будет завершена с позитивным результатом и как можно быстрее».

«Все мы понимаем, насколько эти результаты важны для нашей страны, да и для всего мира», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия работает над вакциной и готова делиться с другими странами. Он подчеркнул также, что сейчас в борьбе с смертоносной инфекцией важно сотрудничество всех государств.