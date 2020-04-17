Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Москва, 17 апреля. Российские сенаторы одобрили в пятницу закон о переносе со 2 на 3 сентября даты окончания Второй мировой войны. Решение было принято в пятницу.

Закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину.

Как отмечают авторы документа, инициатива была направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей Второй мировой войны. В пояснительной записке к проекту говорилось, что датой окончания Второй мировой войны должно стать именно 3 сентября, поскольку решающий вклад в завершение войны внесла победа советских войск над Японией.

На днях Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) выступил против принятия этого документа и попросил Совфед отклонить его. В СПЧ объяснили это тем, что 3 сентября 2004 года — дата, когда в результате теракта в бесланской школе погибли 333 человека, включая 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

Однако спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что вокруг совпадения предлагаемой к учреждению в России даты окончания Второй мировой войны и даты теракта в Беслане поднята «избыточная шумиха», и она призвала не «политизировать и драматизировать».