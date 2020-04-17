Газзаев попросил Минкомсвязи освободить ветеранов ВОВ от оплаты мобильной связи

Москва, 17 апреля. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев направил обращение в Минкомсвязи России с просьбой ввести временный мораторий на отключение услуг связи для ветеранов Великой Отечественной войны. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Было бы разумно предложить сотовым операторам ввести временный мораторий на отключение услуг связи для ветеранов Великой Отечественной войны, наших пенсионеров. Кроме того, я бы не исключал возможности полной отмены платежей для этой категории граждан на время эпидемии коронавируса», — сказал он.

По словам Газзаева, к нему обратились активисты из общественных организаций ветеранов. Они сообщили, что из-за невозможности выйти из дома люди старшего поколения не могут своевременно пополнять баланс счетов своих сотовых телефонов.

«Таким образом, наши ветераны остаются без связи, для большинства из них мобильная связь оказывается единственной, ведь кто-то в целях самоизоляции находится на даче. Необходимо в такой сложный период времени не забывать о людях старшего поколения. В эту пандемию они находятся в группе повышенного риска, и мы должны проявлять самые лучшие качества взаимопомощи и поддержки людям старшего поколения», — добавил Валерий Газзаев.

Депутат попросил информировать комитет по делам национальностей о позиции Минкомсвязи.

В России за последние сутки зафиксировано 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в стране полностью выздоровели 286 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.