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Соловьев призвал скандальную активистку Васильеву идти в больницу санитаркой

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Соловьев призвал скандальную активистку Васильеву идти в больницу санитаркой

Москва, 17 апреля. Известный телеведущий Владимир Соловьев призвал скандальную главу так называемого профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву пойти работать санитаркой, чтобы оказать реальную помощь медикам, которым не хватает рук в условиях эпидемии.

«Сколько вы своих денег взяли и направили, чтобы у медиков все было? Ты, гражданка Васильева. Почему ты не пошла хотя бы санитаркой в инфекционное? Каждая пара рук сейчас важна. Почему вы все отсиживаетесь? Вы же получили профессиональное образование», — отметил журналист, выступая в своем YouTube-шоу «Спасибо, Доктор!».

Соловьев добавил, что знает бывших врачей, которые идут в больницы волонтерами и санитарами, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что «Альянс врачей» — организация, связанная с блогером Алексеем Навальным. Ее глава Анастасия Васильева неоднократно оказывалась в центре скандала. В частности, она засылала своих людей в больницы для «инспекции», что является грубым нарушением карантина.

Сотрудники «Альянса врачей» уже пытались помешать работе 218-й поликлиники в Москве, когда без предварительного согласования с руководством медучреждения приехали в поликлинику с коробками с неизвестным содержимым.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу. 
 
 

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