Эксперты считают, что США используют коронавирус для уничтожения глобальной экономики

Экономическая модель, основанная на принципах «вашингтонского консенсуса», терпит крах; коронавирус стал инструментом для нагнетания общей паники, массовой гибели населения и уничтожения глобальной экономики. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Атака на Китай

Американский сенатор Джош Хоули анонсировал законопроект «Справедливость для жертв COVID-19», согласно которому Китай несет ответственность за глобальную пандемию нового типа коронавируса.

Законопроект лишит КНР его суверенного иммунитета и даст возможность выдвижения частно-правовых исков против китайского руководства за «принуждение к молчанию информаторов и сокрытие критической информации о COVID-19». В Госдепе будет создана целевая группу «Правосудие для жертв COVID-19», которая будет вести международное расследование действий Пекина в отношении вспышки коронавируса и обеспечивать выплату компенсации со стороны китайского правительства.

«Существуют неопровержимые доказательства того, что ложь, обман и некомпетентность Коммунистической партии Китая дали возможность COVID-19 трансформироваться из локальной вспышки болезни в глобальную пандемию. Нам необходимо международное расследование, чтобы узнать масштабы ущерба, нанесенного КПК миру, а затем мы должны дать возможность американцам и другим жертвам по всему миру возместить нанесенный им ущерб. КПК развязала эту пандемию. Они должны нести ответственность перед своими жертвами», — заявил сенатор.

Обнуление эпохи

Таким образом коронавирус становится официальным поводом для США усилить нажим на Китай, на который американцы уже давно точат зуб. По мнению публициста Сергея Филатова, паника с коронавирусом — операция прикрытия обнуления эпохи глобализма.

«Западные биржи летят вниз – потери больше, чем в 1929 году, экономика и мировая торговля в ступоре. А публика изучает данные о том, сколько больных коронавирусом в каждой стране», — пишет автор.

По мнению автора, для переформатирования мировой экономики и появился коронавирус — ширма. Всех призывают смотреть в одну сторону, а в противоположной стороне события разворачиваются под другим углом.

«Люди привыкли смотреть в свои кошельки, а сегодня их принуждают смотреть на температуру и следить за кашлем. А что у них останется в кошельках — потом узнают», — добавил Филатов.

Американские лаборатории на Украине

В то же время в Сербии требуют от украинского президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, что делают лаборатории Соединенных Штатов на Украине?

«На данный момент нет повода «сгущать краски» и выдвигать гипотезы относительно связи между коронавирусом COVID-2019 и деятельности биолабораторий на Украине. Но, в тоже время в условиях эпидемии кажется наиболее уместным выяснить истинные цели и задачи американских партнеров, которые по внутренним законам США не могут вести биоразработки по целому ряду направлений в то время, как, видимо, на Украине, это им не запрещено», — говорится в публикации сербских СМИ.

Сотрудничество украинской и американской стороны по этому вопросу было начало еще в 2005 году, когда в Киеве у власти находились Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

«Почти в каждом из таких регионов [где находились американские лаборатории] наблюдались экстраординарные ситуации, связанные с заражением людей совершенно нетрадиционными для Украины болезнями», — говорится в тексте.

Глобальные экономические проблемы

Политический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что серьезные проблемы глобального капиталистического рынка и экономические проблемы «золотого миллиарда» становятся не просто весомыми, но и грубо зримыми практически каждому. В этих условиях владельцам и руководству транснациональных корпораций и тесно связанной с ними политической элите США выгодно перевести стрелки на эпидемию коронавируса.

«Будто бы все финансовые и экономические проблемы нынешнего миропорядка связаны не с ограниченностью мер и инструментов современного финансово-промышленного капитализма. В первую очередь, его действующей в Европе, Японии и Северной Америке неолиберальной модели, а с коронавирусом. Современным производительным силам тесно в том мире, который сложился за последние три десятилетия, производственные отношения замедляют развитие новых технологий, тормозят научно-технический прогресс. Отсюда и стремление перевести стрелки на главного конкурента США и мира транснациональных корпораций — КНР. Сама по себе эпидемия коронавируса возникла не на пустом месте», — уверен Владимир Соловейчик.

Но на фоне заявлений властей КНР о возможности доставки в Ухань штаммов коронавируса военными из США, американской элите крайне необходимо обвинять руководство Китая в том, что это они виноваты в возникновении и распространении эпидемии, уверен политолог. Отсюда, по его мнению, и новые антикоммунистические инициативы американских сенаторов, и тотальный заговор молчания о том, чем занимались американские биохимические лаборатории на Украине, и атака властей США на Всемирную организацию здравоохранения. Это все — звенья одной цепи.

«На фоне активной пропагандистской кампании куда проще скрыть правду об американских лабораториях на Украине. Но вопросы, связанные с ролью США в возникновении эпидемии коронавируса остаются. Как остается и понимание того, что экономическая модель, основанная на принципах «вашингтонского консенсуса», терпит крах, а на ее место должны прийти новые социальные, экономические и политические принципы, противоположные курсу на неолиберальную «оптимизацию социальной сферы», в первую очередь, здравоохранения. Эпидемия коронавируса в США, Испании, Италии, Франции, Великобритании показала, что эта модель не работает, если за точку отсчета брать здоровье большинства граждан», — заключил Владимир Соловейчик.

Коронавирус — инструмент

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что последствия от коронавируса для мира станут катастрофичными. При этом эксперт уверен, что коронавирус был создан американцами.

«Созданный в США (видимо при участии британских ученых) коронавирус наносит больший удар по экономике, нежели по здоровью. Использование его в качестве биологического оружия идет более чем активно. Отдельный штамм был для Китая, отдельный для Италии, отдельный для Ирана. Биолаборатории на Украине и в Грузии более чем активно включились в дело заражения населения постсоветского пространства. И видимо США этим не ограничиваются», — пояснил Антон Бредихин.

По мнению эксперта, доллар может стать фантиком, не зря Китай уже запустил «криптоюань». Видимо, на очереди и «крипторубль» от Сбербанка.

Он добавил, что США, уничтожая глобальный мир, подумывают о едином мировом правительстве.

«Коронавирус — порождение «глубинного государства», тесно связанного с Великобританией. Инструмент для нагнетания общей паники, массовой гибели населения и уничтожения глобальной экономики», — заключил Антон Бредихин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.