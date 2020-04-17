Международная организация призвала ПНС Ливии прекратить произвол Береговой охраны

Женева, 17 апреля. Международная организация по миграции (МОМ) призвала так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии рассказать о судьбе пропавших без вести ливийцев, пытающихся пересечь Средиземное море и бежать из страны, а также пересмотреть систему содержания под стражей, тем самым положив конец произвольным задержаниям.

МОМ уже не первый раз выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией в Ливии относительно судьбы сотен мигрантов, которых на полпути к Европе разворачивала Береговая охрана — большая часть этих людей пропала без вести.

Согласно последним данным, предоставленным ливийскими структурами, в настоящее время в 11 центрах по борьбе с незаконной миграцией (DCIM) содержится около 1500 человек. Однако по меньшей мере 3 200 ливийцев из лодок, направляющихся в Европу, были перехвачены Береговой охраной и возвращены на территорию Ливии в 2020 году. Сообщается, что большинство этих людей оказываются в центрах сбора данных или неофициальных центрах задержания — у МОМ нет доступа в эти организации. Вопреки многочисленным запросам, ПНС не предоставило отчета о конкретном местонахождении всех этих людей или о причинах их отправки в неофициальные ливийские тюрьмы.

«Отсутствие ясности в отношении судьбы этих пропавших людей вызывает серьезную обеспокоенность. Нам «из первых рук» известно о многих фактах злоупотребления (полномочиями. — Прим. ФАН) в официальных и неофициальных системах содержания под стражей в Ливии», — утверждает представитель МОМ Сафа Мшели.

Согласно информации, предоставленной общинами мигрантов для МОМ, задержанные ливийцы передаются контрабандистам и работорговцам, после чего подвергаются пыткам с целью вымогательства денег у их семей — раньше эти прецеденты подробно описывались в СМИ и докладах ООН. Известно, что за последнюю неделю 800 человек покинули страну в попытках достичь Европы, однако половину мигрантов вернули на территорию Ливии преступники из Береговой охраны и арестовали. Как сообщает МОМ, 200 человек распределили в неофициальные ливийские тюрьмы — сейчас эти люди числятся как без вести пропавшие.

Напомним, преступления боевиков из Береговой охраны неоднократно упоминались в докладах СБ ООН — там отмечались ужасные условия содержания мигрантов в тюрьмах, а также применение пыток и сексуального насилия. Известно, что бандиты арестовывали беженцев с целью получения выкупа и принуждения к подневольному труду, в том числе, к проституции, а также продавали арестантов в рабство.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об инициативах властей Мальты заручиться поддержкой Европы для реализации проекта в 100 миллионов евро, который будет призван «сдерживать мигрантов внутри Ливии, тем самым «разрушая бизнес контрабандистов». Предложение Мальты предполагало, что погранслужбы Евросоюза (EUBAM) и миссия поддержки ООН (МООНПЛ) будут препятствовать беженцам и другим мигрантам в том, чтобы покинуть Ливию морским путем и достичь Европы.

МОМ выразила обеспокоенность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Ливии — в международной организации заявили о недопустимости возвращения людей из моря к работорговле и терроризму. Организация в очередной раз обратилась с призывом к Евросоюзу принять срочные меры по созданию механизма высадки мигрантов, чтобы предотвратить их возвращение в Ливию.