Актриса Евгения Уралова скончалась после продолжительной болезни

Москва, 14 апреля. Российская актриса Евгения Уралова умерла в Израиле на 80-м году жизни. Об этом рассказали в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким артистки.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», — говорится в сообщении театра, подпись под которым поставили Олег Меньшиков, Владимир Андреев и другие «ермоловцы».

Уралова запомнилась ролями в более чем 40 фильмах, среди которых «Июльский дождь», «Аты-баты, шли солдаты», а также сериал «Дети Арбата». В 1994 году ей присудили звание Заслуженной артистки России, передают «Дни.ру».

Ранее стало известно о смерти американского джазового музыканта Ли Коница. Мастер импровизации скончался в Нью-Йорке на 92-м году жизни из-за осложнений, проявившихся на фоне COVID-19. Джазмен успел выпустить более 150 пластинок и выступить вместе с такими грандами жанра, как Майлз Дэвис, Дэйв Брубек и Чарльз Мингус. Кроме того, исполнитель считается прародителем так называемого кул-джаза, который появился на западном побережье США после Второй мировой войны, передает телеканал «Мир 24».