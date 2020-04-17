Представитель Бабкиной раскрыл последние подробности о состоянии вышедшей из комы артистки

Москва, 17 апреля. Российская певица и народная артистка Надежда Бабкина чувствует себя лучше. Подробности ее состояния рассказал коллега исполнительницы Евгений Герасимов.

Он заметил, что болезнь у певицы, действительно, протекает тяжело. Герасимов прокомментировал информацию о том, что народная артистка переведена в военный госпиталь, и заявил, что нужно знать не то, где она проходит лечение.

«Главное, что Надежде сейчас не хуже. Все-таки болезнь у нее серьезная. Но врачи ее очень любят и делают все возможное, чтобы помочь. Да, был момент, Надежде стало лучше. Но сейчас хоть так», — цитирует KP.Ru слова представителя Бабкиной Евгения Герасимова.

Напомним, Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус еще 6 апреля. У нее диагностировали пневмонию, коронавирусная инфекция не подтвердилась. Сейчас она находится в частном медицинском центре в палате повышенной комфортности, которая обходится певице в 25 тысяч рублей в сутки.

Как сообщил концертный директор артистки Сергей Горох, Надежда Бабкина находится в сознании, ее состояние стабильно. По словам депутата Мосгордумы, народного артиста России Евгения Герасимова, здоровье артистки постепенно улучшается.