Картина Ложкина помогла прогнать коронавирус из Ярославля

Москва, 17 апреля. Представители бизнеса пролетели на вертолете над Ярославлем с картиной под названием «Изыди, вирус окаянный!», купленной у известного российского художника Васи Ложкина, для того чтобы прогнать коронавирусную инфекцию из города.

По словам Ложкина, картина была написана еще в конце марта, художник приступил к ее созданию находясь на самоизоляции. На полотне изображен кот со свечой в лапах и двумя детенышами. Таким образом четвероногий хозяин семейства пытается изгнать коронавирус. Озаглавливает действо, изображенное на картине, надпись: «Изыди, вирус окаянный!», передает телеканал«360».

Творение Васи Ложкина приглянулось ярославским предпринимателям, которые выкупили у художника картину за 60 тысяч рублей. 17 апреля они поднялись с полотном в воздух на вертолете. Ложкин говорит, что таким образом бизнесмены хотели поднять настроение себе и местным жителям.

«Мы живем в такое время, что всем грустно, а от стресса портится иммунитет. В условиях этой эпидемии иммунитет — очень важная штука», — рассказал художник.

По его словам, люди хотели прогнать злых духов, а полотно выступило в качестве оберега. Вертолет принадлежит одному из бизнесменов, который летел из Москвы в Кострому. Мужчину попросили остановиться в Ярославле и сделать круг вокруг города.

Напомним, что за минувшие сутки в РФ были официально зарегистрированы 4080 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. В Ярославской области число инфицированных достигло 81 человека.