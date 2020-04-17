Медведев напомнил, что любой кризис провоцирует деструктивные силы

Москва, 17 апреля. Любой кризис провоцирует всякого рода деструктивные силы, и кризис, вызванный коронавирусом, не является исключением, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Будем с ними бороться по всем линиям, включая Совбез РФ», — подчеркнул он.

Медведев не исключил также ужесточения в России мер по борьбе с коронавирусом на фоне того, что пока ситуация развивается в тревожном ключе.

«Я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Отдельное внимание Медведев обратил на молодых людей, которые нарушают режим самоизоляции и считают, что либо не заразятся, либо переболеют в легкой форме. Такое отношение к происходящему, как подчеркнул политик, является безответственным.

Напомним, за последние сутки в России выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 32 тысячи человек.