Жених погибшей в бассейне с сухим льдом девушки показал ее знаки с того света

Старый Оскол, 17 апреля. Жених Натальи Монаковой — девушки, которая полтора месяца назад погибла, прыгнув в бассейн с сухим льдом на вечеринке аптечного блогера Екатерина Диденко — Андрей Бойко показал знаки с того света, которые, по его мнению, посылает ему покойная возлюбленная. Соответствующее видео он опубликовал на странице в Instagram Stories.

В недавнем посте Бойко рассказал, что ему исполнилось 30 лет. Кроме того, с момента смерти его возлюбленной прошло 40 дней.

«Знаете, либо я схожу с ума, либо реально Наташа отвечает мне знаками, с того света», — написал мужчина.

Бойко рассказал, что поехал на могилу Монаковой и задал мучивший его в тот момент вопрос, а, вернувшись домой, открыл некий конверт, оставленный его девушкой при жизни, и нашел ответ.

«Самое жесткое, что ее подарки, записки, штучки теперь выглядят как привет оттуда», — отметил жених погибшей.

Через несколько дней после своего 30-летия Бойко рассказал в Instagram Stories, что на территории дома, где он, видимо, жарил шашлыки в день рождения, произошел небольшой пожар. По словам мужчины, загорелся небольшой участок возле забора, при этом мангал стоял далеко. Из-за огня на заборе образовался след, который по форме напомнил Бойко сердце.

«Хотел подарок креативный, необычный, вот, Наташка его мне сделала. Возможно, это совпадения странные, но что-то они очень странные», — сказал бойфренд покойной Монаковой.

Напомним, трагедия с сухим льдом произошла 29 февраля в одном из банных комплексов Москвы, когда Екатерина Диденко отмечала день рождения с друзьями и близкими. Всего погибли три человека, в том числе супруг аптечного блогера. Ранее сама Диденко объяснила трагедию обычным невезением.