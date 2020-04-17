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Ведьма Полынь предупредила о трехлетнем цикле перемен после пандемии коронавируса COVID-19

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Ведьма Полынь предупредила о том, что последует за пандемией коронавируса COVID-19

Продолжаем публиковать советы создательницы «Империи сильнейших ведьм» Алены Полынь, которая рассказывает, как нужно относиться к сегодняшней ситуации с коронавирусом COVID-19, чего ждать в дальнейшем и как к этому «дальнейшему» подготовиться.

Начало беседы с ведуньей можно прочитать здесь.

По мнению Алены Полынь, нынешние меры самоизоляции необходимы, но непривычны для россиян, поскольку люди никогда с таким не сталкивались, и это чувство неопределенности вызывает повышенную нервозность.

«Прошедшие через этапы самоизоляции люди находятся в некоторой растерянности, — говорит Алена в комментарии Федеральному агентству новостей. — Раньше такого никогда не было: на Руси даже во время появления такого серьезного заболевания как чума в карантин шли только заболевшие и те, кто с ними контактировал, а не все подряд. Так что нынешние условия самоизоляции для всех внове. Понятно, что все это рано или поздно закончится, или изменятся формы самоизоляции, но в любом случае для человека, который не понимает, что происходит, — это серьезный стресс».

Ведьма Полынь предупредила о том, что последует за пандемией коронавируса COVID-19

Тем не менее этим периодом стоит воспользоваться в своих интересах, чтобы подготовиться к тому, что всех нас ждет в недалеком будущем, говорит ведунья.

«Думаю, все это (карантин, связанный с коронавирусом) в той или иной форме продлится до осени, но это только кажется неспокойным временем. На самом деле — это время для передышки, для паузы, необходимой, чтобы построить планы на будущее, я бы даже сказала, вывести структуру этих планов. Это необходимо, чтобы двигаться дальше», — говорит она.

По словам собеседницы ФАН, пауза и время для подготовки продлится недолго, только до конца нынешнего 2020 високосного года.

«Впереди у нас 2021 год, в номере которого появляется единица, знак перемен. Да, сегодня людям страшно, хотя они просто сидят на месте, но в 2021 году все придет в движение, и к этому нужно подготовиться заранее», — предупреждает основательница «Империи ведьм».

При этом ситуация с коронавирусом может не разрешиться в 2020 году, процесс только запущен, нужно быть готовым к новым волнам эпидемии, предупреждает ведьма.

«Это трехлетний цикл перемен, который продлится до 2023 года. 2020 год — самый спокойный и неподвижный, а дальше нас ждут глобальные перемены. Возможно, мир выйдет на глобально новый социальный порядок, и всех ждут перемены не только во власти, но и во всех сферах жизни», — предрекает собеседница ФАН.

Время в самоизоляции надо проводить с пользой, советует ведунья

Эти предстоящие перемены несравнимы по масштабу с теми проблемами, с которыми люди столкнулись сегодня, уверена Алена Полынь.

«То, что сегодня является нормой, в дальнейшем будет неким далеким напоминанием из прошлого, — предвидит она. — Изменится все, вся социальная система. Люди пока даже не представляют, как все будет выглядеть. Они привыкли к некой социальной схеме, существующей сейчас, а происходящее многие воспринимают как плохой фантастический фильм: все надели «намордники» и закрылись дома».

На самом деле люди не понимают, что сейчас им легко по сравнению с тем, что ждет впереди, говорит Полынь.

«Честно говоря, я удивлена нынешней реакцией людей на происходящее, — продолжает она. — Я еще могу понять тех, кто столкнулся с серьезными материальными проблемами, или у кого реальный страх потерять работу. Но тем, кто сохранил работу и сформировал для себя какую-то структуру жизни, советую воспользоваться этим стабильным годом для передышки, для построения планов. Дальше будет жестче. Если мы сейчас не построим наше будущее, придется пожинать горькие плоды».

Ведьма Полынь предупредила о том, что последует за пандемией коронавируса COVID-19

Ведунья дала советы, чем заняться в этом году, чтобы быть готовым к предстоящим переменам.

«Надо искать партнеров, надо строить планы. Потому что в 2021 году все придет в движение, а, знаете, если ваза стоит на краю стола, да еще неровного, она обязательно упадет. Поэтому сейчас нужно не паниковать и строить то, что обеспечит ваше будущее. Возможно, стоит поменять профессию, перестроить свой бизнес под новые форматы.

Мы сейчас понимаем, что самыми интересными и перспективными направлениями в предстоящие времена будут медицина, цифровые технологии и творчество. Каждый человек должен определить, насколько он готов связать свою жизнь с этими направлениями, потому что это понадобится в будущем. Если у кого-то навыки, которые могут пригодиться в будущем, на нулях, он и в это будущее войдет на нулях. Чтобы этого не произошло, советую уже сейчас не терять времени даром», — подчеркнула Алена Полынь.

На сегодня в России зарегистрировано более 32 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией, известной как COVID-19. Прирост за последние сутки превысил четыре тысячи человек, более 270 больных скончались. Всего в мире более двух миллионов выявленных случаев COVID-19, более 144 тысяч заболевших умерли.

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