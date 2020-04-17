Ведьма Полынь предупредила о трехлетнем цикле перемен после пандемии коронавируса COVID-19

Продолжаем публиковать советы создательницы «Империи сильнейших ведьм» Алены Полынь, которая рассказывает, как нужно относиться к сегодняшней ситуации с коронавирусом COVID-19, чего ждать в дальнейшем и как к этому «дальнейшему» подготовиться.

Начало беседы с ведуньей можно прочитать здесь.

По мнению Алены Полынь, нынешние меры самоизоляции необходимы, но непривычны для россиян, поскольку люди никогда с таким не сталкивались, и это чувство неопределенности вызывает повышенную нервозность.

«Прошедшие через этапы самоизоляции люди находятся в некоторой растерянности, — говорит Алена в комментарии Федеральному агентству новостей. — Раньше такого никогда не было: на Руси даже во время появления такого серьезного заболевания как чума в карантин шли только заболевшие и те, кто с ними контактировал, а не все подряд. Так что нынешние условия самоизоляции для всех внове. Понятно, что все это рано или поздно закончится, или изменятся формы самоизоляции, но в любом случае для человека, который не понимает, что происходит, — это серьезный стресс».

Тем не менее этим периодом стоит воспользоваться в своих интересах, чтобы подготовиться к тому, что всех нас ждет в недалеком будущем, говорит ведунья.

«Думаю, все это (карантин, связанный с коронавирусом) в той или иной форме продлится до осени, но это только кажется неспокойным временем. На самом деле — это время для передышки, для паузы, необходимой, чтобы построить планы на будущее, я бы даже сказала, вывести структуру этих планов. Это необходимо, чтобы двигаться дальше», — говорит она.

По словам собеседницы ФАН, пауза и время для подготовки продлится недолго, только до конца нынешнего 2020 високосного года.

«Впереди у нас 2021 год, в номере которого появляется единица, знак перемен. Да, сегодня людям страшно, хотя они просто сидят на месте, но в 2021 году все придет в движение, и к этому нужно подготовиться заранее», — предупреждает основательница «Империи ведьм».

При этом ситуация с коронавирусом может не разрешиться в 2020 году, процесс только запущен, нужно быть готовым к новым волнам эпидемии, предупреждает ведьма.

«Это трехлетний цикл перемен, который продлится до 2023 года. 2020 год — самый спокойный и неподвижный, а дальше нас ждут глобальные перемены. Возможно, мир выйдет на глобально новый социальный порядок, и всех ждут перемены не только во власти, но и во всех сферах жизни», — предрекает собеседница ФАН.

Эти предстоящие перемены несравнимы по масштабу с теми проблемами, с которыми люди столкнулись сегодня, уверена Алена Полынь.

«То, что сегодня является нормой, в дальнейшем будет неким далеким напоминанием из прошлого, — предвидит она. — Изменится все, вся социальная система. Люди пока даже не представляют, как все будет выглядеть. Они привыкли к некой социальной схеме, существующей сейчас, а происходящее многие воспринимают как плохой фантастический фильм: все надели «намордники» и закрылись дома».

На самом деле люди не понимают, что сейчас им легко по сравнению с тем, что ждет впереди, говорит Полынь.

«Честно говоря, я удивлена нынешней реакцией людей на происходящее, — продолжает она. — Я еще могу понять тех, кто столкнулся с серьезными материальными проблемами, или у кого реальный страх потерять работу. Но тем, кто сохранил работу и сформировал для себя какую-то структуру жизни, советую воспользоваться этим стабильным годом для передышки, для построения планов. Дальше будет жестче. Если мы сейчас не построим наше будущее, придется пожинать горькие плоды».

Ведунья дала советы, чем заняться в этом году, чтобы быть готовым к предстоящим переменам.

«Надо искать партнеров, надо строить планы. Потому что в 2021 году все придет в движение, а, знаете, если ваза стоит на краю стола, да еще неровного, она обязательно упадет. Поэтому сейчас нужно не паниковать и строить то, что обеспечит ваше будущее. Возможно, стоит поменять профессию, перестроить свой бизнес под новые форматы. Мы сейчас понимаем, что самыми интересными и перспективными направлениями в предстоящие времена будут медицина, цифровые технологии и творчество. Каждый человек должен определить, насколько он готов связать свою жизнь с этими направлениями, потому что это понадобится в будущем. Если у кого-то навыки, которые могут пригодиться в будущем, на нулях, он и в это будущее войдет на нулях. Чтобы этого не произошло, советую уже сейчас не терять времени даром», — подчеркнула Алена Полынь.

На сегодня в России зарегистрировано более 32 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией, известной как COVID-19. Прирост за последние сутки превысил четыре тысячи человек, более 270 больных скончались. Всего в мире более двух миллионов выявленных случаев COVID-19, более 144 тысяч заболевших умерли.