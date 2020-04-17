Поклонники отругали Успенскую за попытку прорекламировать новую песню Глюкозы

Москва, 17 апреля. Российская певица Любовь Успенская опубликовала новую композицию Глюкозы «Заноза», поздравив коллегу с премьерой трека и назвав ее «особенной». Она разместила пост в Instagram.

Певица указала на уникальность стиля и подачи материала Глюкозой, указав на ее способность заряжать слушателей энергетикой. При этом подписчики не разделили ее восторга от песни Глюкозы. По мнению поклонников, качество композиции оставляет желать лучшего. По их словам, текст песни «ни о чем», а вокальные данные артистки — средние. Многие открытым текстом называют Глюкозу «бездарной».

Среди характерных особенностей новой песни в социальных сетях отметили компьютерную обработку.

Напомним, Любовь Успенская не скрывает, что в молодости совершала ошибки, о которых потом доводилось жалеть. Королева шансона призналась, что даже успела побывать в американской тюрьме.

Как рассказывает певица, инцидент произошел давно — она в то время строила карьеру в Штатах, выступая в фешенебельных ресторанах. Она позволила себе сесть за руль в нетрезвом виде. В итоге полиция ее вычислила, Успенская превысила скорость, пытаясь скрыться, но в итоге ее все равно остановили.

На нее надели наручники и отправили в камеру, где находились девушки легкого поведения. Суд обязал певицу убирать парки в течение двух месяцев, а также раз в неделю посещать встречи анонимных алкоголиков. Однако это не уберегло ее от повторного нарушения. В этот раз ей на помощь пришел ее тогдашний супруг Владимир Франц. Любовь Успенская до сих пор благодарна ему, за то, что тот сделал из нее настоящую звезду. По ее словам, Франц был единственным из четырех ее мужей, который по-настоящему верил в нее.