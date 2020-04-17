МИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом

Москва, 17 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом. О подозрениях рассказала представитель внешнеполитического ведомства на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, МИД РФ обратил внимание на усиление американского биологического присутствия в других странах, в частности, на территории бывших советских республик.

«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», — сказала официальный представитель дипломатического ведомства России.

Ранее китайские власти обвинили США в причастности к созданию нового типа коронавируса, который был выявлен у жителей города Ухань в конце прошлого года. Смертоносный вирус быстро вышел за пределы Китая и распространился почти по всей планете. На сегодняшний день, число случаев заражения коронавирусом превысило два миллиона, 147 тысяч человек погибли, более 558 тысяч выздоровели.

Ряд экспертов ранее заявлял, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона пять лет назад. Таких взглядов также придерживается бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин.