Названы обязательные условия передвижения по Москве во время эпидемии

Москва, 17 апреля. Москвичам в условиях действующего режима самоизоляции при выходе из дома обязательно нужно брать с собой паспорт и письменное подтверждение о месте фактического проживания. Это обязательное условие даже при походе в магазин или в аптеку, рассказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Парламентарий уточнил, что документом о месте жительства будет считаться страница прописки в паспорте, или договор аренды или собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться.

Если человек проживает у родственников или друзей, собственник квартиры должен будет предоставить ему расписку. Если при проверке он не сможет предоставить такой документ, в отношении него будет составлен административный протокол.

«Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина», — добавил Щитов в комментарии «Интерфаксу».

Тем москвичам, которые будут передвигаться на транспорте, информацию о месте проживания в рабочих пропусках предоставлять будет не нужно. Если человек едет для получения медицинской помощи и других целей, тогда нужно указывать маршрут.

«Но мы исходим из презумпции добросовестности москвичей, мы им доверяем», — подчеркнул он.

Щитов посоветовал всем гражданам помимо рабочего пропуска оформить дополнительный — для поездок в выходные. В будние дни для поездки в магазин или аптеку можно будет пользоваться рабочим пропуском.

Как сообщала ранее «Газета.ру», система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля. Они нужны для передвижений на любом виде транспорта.