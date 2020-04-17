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Минобороны Турции прикрыло нарушение международного законодательства нелепыми твитами

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Минобороны Турции прикрыло нарушение международного законодательства нелепыми твитами

Триполи, 17 апреля. Анкара заявила о проведении воздушных и морских военных учений в Средиземноморье после обнаружения турецких истребителей близ Кипра и Мисураты. Ранее пользователи Twitter предупредили военачальников Ливийской национальной армии (ЛНА) об угрозе нападения турецких военных самолетов, зафиксировав их приближение к Мисурате.

В сети появились скриншоты из мониторингового портала Flight Radar, на которых видно перемещение турецких истребителей в направлении ливийского города Мисурата, куда Анкара в обход оружейного эмбарго ООН поставляет военную технику и живую силу.  Помимо этого, турецкие бомбардировщики замечены в воздушном пространстве близ Кипра. Данные публикации свидетельствует о том, что Турция нарушает международное законодательство о границах.

Анкара после соглашения о разделении Средиземноморья с нелегитимным по условиям Схиратских соглашений Правительством национального согласия (ПНС) считает территории в акватории Средиземного моря собственными. Тем не менее ни Евросоюз, ни Греция договоренности турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с незаконно узурпировавшим ливийскую власть силами Файеза Сарраджа не признают.

Минобороны Турции прикрыло нарушение международного законодательства нелепыми твитами

Источники, сообщившие об угрозе, заметили приближение турецких самолетов в полдень, 17 апреля, и предупредили силы фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара о возможных авиаударах со стороны Турции. По их данным, также зафиксирован незапланированный вылет двух самолетов А330 и А319 ливийской авиакомпании Libyan Airlines из Мисураты, подконтрольной бандам ПНС. Предположительно, судна направляются в сторону Турции.

Позже, в два часа дня, официальный Twitter-аккаунт Минобороны Турции заявил, что ВС страны проводят учения в Средиземном море, в которых участвуют не только истребители и бомбардировщики, но и военные корабли.  Ранее политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Турция — единственный интересант в дискредитации Ливийской армии.

Минобороны Турции прикрыло нарушение международного законодательства нелепыми твитами

По словам эксперта, именно Анкара развернула информационную войну против Хафтара в арабском сегменте СМИ. Напомним, что накануне официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари сообщил, что в Facebook появляются фейковые страницы, на которых третьи силы распространяют ложную информацию о действиях ливийских военнослужащих.

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