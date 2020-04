Минобороны Турции прикрыло нарушение международного законодательства нелепыми твитами

Триполи, 17 апреля. Анкара заявила о проведении воздушных и морских военных учений в Средиземноморье после обнаружения турецких истребителей близ Кипра и Мисураты. Ранее пользователи Twitter предупредили военачальников Ливийской национальной армии (ЛНА) об угрозе нападения турецких военных самолетов, зафиксировав их приближение к Мисурате.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2020

Turkish Air Force aircraft are conducting training activities with Turkish Naval Forces warships in the Mediterranean Sea. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2020

В сети появились скриншоты из мониторингового портала Flight Radar, на которых видно перемещение турецких истребителей в направлении ливийского города Мисурата, куда Анкара в обход оружейного эмбарго ООН поставляет военную технику и живую силу. Помимо этого, турецкие бомбардировщики замечены в воздушном пространстве близ Кипра. Данные публикации свидетельствует о том, что Турция нарушает международное законодательство о границах.

What´s going on?? currently heading South over Eastern Mediterranean:

Turkish Air Force KC-135R ASEAN11

Turkish Air Force KC-135R ASEAN22

Turkish Air Force KC-135R ASEAN33

Turkish Air Force E-7T Peace Eagle 13-001 pic.twitter.com/lALAdhH7oR — Manu Gómez (@GDarkconrad) April 17, 2020

Massive Turkey aerial ex with 3 tankers, one awacs, c-130 and a400

west of cyprus

????????????️????????????????https://t.co/zMLCNi7otf — avi scharf (@avischarf) April 17, 2020

Анкара после соглашения о разделении Средиземноморья с нелегитимным по условиям Схиратских соглашений Правительством национального согласия (ПНС) считает территории в акватории Средиземного моря собственными. Тем не менее ни Евросоюз, ни Греция договоренности турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с незаконно узурпировавшим ливийскую власть силами Файеза Сарраджа не признают.

Источники, сообщившие об угрозе, заметили приближение турецких самолетов в полдень, 17 апреля, и предупредили силы фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара о возможных авиаударах со стороны Турции. По их данным, также зафиксирован незапланированный вылет двух самолетов А330 и А319 ливийской авиакомпании Libyan Airlines из Мисураты, подконтрольной бандам ПНС. Предположительно, судна направляются в сторону Турции.

اقلاع طائرة الخطوط الليبية

رقم

Airbus A330-202

REG : 5A-LAR

LN333

من #مطار الكلية الجوية #مصراتة في رحلة غير مجدولة !!!



17/04/2020#ليبيا الآن pic.twitter.com/jnbXyCYiUC — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) April 17, 2020

this is either one big exercise or should #Libya 's #Haftar take cover?

3 tankers and awacs means massive amount of fighters/bombers pic.twitter.com/zyFwmph1rD — avi scharf (@avischarf) April 17, 2020

Позже, в два часа дня, официальный Twitter-аккаунт Минобороны Турции заявил, что ВС страны проводят учения в Средиземном море, в которых участвуют не только истребители и бомбардировщики, но и военные корабли. Ранее политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Турция — единственный интересант в дискредитации Ливийской армии.

По словам эксперта, именно Анкара развернула информационную войну против Хафтара в арабском сегменте СМИ. Напомним, что накануне официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари сообщил, что в Facebook появляются фейковые страницы, на которых третьи силы распространяют ложную информацию о действиях ливийских военнослужащих.