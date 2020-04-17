Матвиенко поручила подготовить поправку об ужесточении наказания за киберпреступления

Москва, 17 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по обороне и комитету по конституционному законодательству и госстроительству разработать поправку по ужесточению ответственности за киберпреступления. Соответствующее решение было озвучено на пленарном заседании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На мой взгляд в самые короткие сроки должны быть приняты поправки в Уголовный кодекс об ужесточении ответственности за киберпреступления», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

Он пояснил, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве привело к введению цифровых пропусков. Кожин напомнил, что для их получения гражданам нужно предоставить большой объем личных данных.

«Люди, которые работают с этими сведениями, постоянно подвергаются большому искушению продать эти данные различным мошенникам», — отметил сенатор.

Валентина Матвиенко предложение сенатора поддержала. По ее словам, палата должна рассмотреть возможность ужесточения уголовной ответственности за нарушение тайны личных данных граждан в связи с ситуацией с эпидемией COVID-19.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.