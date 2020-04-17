Генетик Ильинский заявил, что человечество уже сталкивалось с коронавирусами

Москва, 17 апреля. Коронавирус SARS-CoV-2 не является для человечества чем-то принципиально новым. Об этом в пятницу заявил генетик Валерий Ильинский, выступая в YouTube-шоу Владимира Соловьева «Спасибо, Доктор!».

По его словам, люди болели коронавирусами и раньше, причем некоторые из них были более патогенными. Проблема с SARS-CoV-2 заключается в том, что его трудно обнаружить, а передается он очень легко.

«Болели люди и раньше. Коронавирусов много разных, были более патогенные. Просто этот коронавирус более неприятный — он очень легко передается», — пояснил Ильинский.

Генетик добавил, что процент смертей от коронавирусной инфекции сравнительно небольшой. Причем умирают пациенты не столько из-за самой заразы, сколько из-за перегруженности системы здравоохранения. Больницы забиты заболевшими, и врачи не успевают всем помочь.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

